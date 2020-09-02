Кулеба рассказал о потенциале "Люблинского треугольника"

"Как раз завершил разговор со своим новым польским коллегой, который заверил меня в том, что он безусловно поддерживает дальнейшее развитие "Люблинского треугольника". Мы с ним поговорили о том, какие будут наши следующие шаги", - сказал Кулеба.

По его словам, министры обсудят это с литовским коллегой.

"Хочу сказать главное: что у "Люблинского треугольника" огромный потенциал, во-первых, стать важным форматом регионального сотрудничества, во-вторых - способствовать европейской и евроатлантической интеграции Украины", - заявил министр.

Напомним, министры иностранных дел Украины, Польши и Литвы Дмитрий Кулеба, Яцек Чапутович и Линас Линкявичюс на встрече, состоявшейся в Люблине 28 июля, создали новый формат "Люблинского треугольника".