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Кулеба розповів про потенціал “Люблінського трикутника”

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 вересня. УНН. У “Люблінського трикутника” є потенціал стати важливим форматом регіональної співпраці, а також сприяти європейській та євроатлантичній інтеграції України. Про це сьогодні у Twitter написав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає УНН.

Кулеба розповів про потенціал “Люблінського трикутника”

“Щойно якраз завершив розмову зі своїм новим польським колегою, який запевнив мене у тому, що він безумовно підтримує подальший розвиток „Люблінського трикутника“. Ми з ним поговорили про те, які будуть наші наступні кроки”, — сказав Кулеба.

З його слів, міністри обговорять це з литовським колегою.

“Хочу сказати головне: що у „Люблінського трикутника“ величезний потенціал, по-перше, стати важливим форматом регіональної співпраці, по-друге — сприяти європейській та євроатлантичній інтеграції України”, — заявив міністр.

Нагадаємо, Нагадаємо, міністри закордонних справ України, Польщі та Литви Дмитро Кулеба, Яцек Чапутович і Лінас Лінкявічюс на зустрічі, що відбулась у Любліні 28 липня, започаткували новий формат “Люблінського трикутника”.

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