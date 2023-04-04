Кулеба поздравил Финляндию со вступлением в НАТО: "Украина стремится достичь той же цели"

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"Сегодня день рождения Североатлантического договора (учредительный документ создания НАТО - ред.), но также большой день для Финляндии. Мы искренне поздравляем наших финских друзей со вступлением. Украина стремится достичь той же цели – стать полноправным членом НАТО, и это будет одной из тем наших разговоров здесь, в Брюсселе", - заявил министр.

Детали

Он добавил, что Украина "ценит практическую поддержку", которую оказывает Альянс, однако "нет лучшего стратегического решения для обеспечения стратегической безопасности в евроатлантическом регионе, чем членство Украины" в организации.

Напомним

Сегодня, 4 апреля, в Брюсселе впервые с 2017 года пройдет заседание комиссии Украина-НАТО. Ожидается, что на уровне министров иностранных дел обсудят вопросы поддержки Украины в войне и долгосрочную программу дальнейшего сотрудничества.