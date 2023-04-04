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Кулеба привітав Фінляндію зі вступом у НАТО: "Україна прагне досягти тієї ж мети"

Кулеба привітав Фінляндію зі вступом у НАТО: "Україна прагне досягти тієї ж мети"

Київ • УНН

 • 788194 перегляди

КИЇВ. 4 квітня. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, який перебуває з робочим візитом у Брюсселі, привітав Фінляндію зі вступом до НАТО та заявив, що Україна "прагне досягти тієї ж мети", передає кореспондент УНН.

Цитата

"Сьогодні день народження Північноатлантичного договору (установчий документ створення НАТО - ред.), але також великий день для Фінляндії. Ми щиро вітаємо наших фінських друзів зі вступом. Україна прагне досягти тієї ж мети – стати повноправним членом НАТО, і це буде однією з тем наших розмов тут, у Брюсселі", - заявив міністр.

Деталі

Він додав, що Україна "цінує практичну підтримку", яку надає Альянс, проте "немає кращого стратегічного рішення для забезпечення стратегічної безпеки в євроатлантичному регіоні, ніж членство України" в організації.

Нагадаємо

Сьогодні, 4 квітня, у Брюсселі вперше з 2017 року пройде засідання комісії Україна-НАТО. Очікується, що на рівні міністрів закордонних справ обговорять питання підтримки України у війні та довгострокову програму подальшої співпраці.

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