Во время рабочего визита в КНР министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился с губернатором провинции Гуандун КНР Ван Вэйчжуном и делегацией региональных чиновников. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление МИД Украины.

Детали

Глава МИД отметил высокий уровень развития города Гуанчжоу и провинции Гуандун. Дмитрий Кулеба отметил важность регионального сотрудничества между Украиной и другими странами.

В частности, он рассказал китайским чиновникам, что ряд европейских стран уже взяли патронат над рядом украинских городов и регионов, участвуя в их восстановлении и развитии.

По словам украинского министра, такое сотрудничество между странами на региональном уровне позволяет достигать ощутимых для людей результатов.

Дмитрий Кулеба напомнил, что между провинцией Гуандун и Николаевской областью с 1994 года установлены партнерские отношения и пригласил власти и бизнес китайской провинции рассмотреть возможность активизации регионального сотрудничества.

Приглашаем ваших представителей посетить Николаевскую область и другие регионы Украины, рассмотреть перспективы инвестиций и бизнеса, гуманитарные потребности. Мы будем всячески приветствовать и способствовать сотрудничеству между нашими регионами, участию вашего бизнеса в восстановлении нашей страны. Украина стремится к восстановлению и развитию и такое региональное сотрудничество может быть очень эффективным в достижении этой цели, создании рабочих мест и повышении качества жизни людей - заявил глава МИД Украины.

Дмитрий Кулеба также предложил провести бизнес-форум для налаживания связей между украинскими и китайскими компаниями, поиска новых перспективных проектов и возможностей сотрудничества.

Николаевщина сильно пострадала в начале полномасштабного вторжения России, но с тех пор наши Силы обороны оттеснили врага и сейчас регион активно восстанавливается и развивается. В частности, есть большой спрос на строительство, восстановление промышленности, возобновляемую энергетику и другие сферы. Поэтому сейчас хороший момент для углубления торговых связей - добавил Кулеба.

Губернатор Ван Вейчжун весьма положительно отметил значительные перспективы украинско-китайского регионального сотрудничества и заверил министра Дмитрия Кулебу в готовности оживить взаимодействие с Николаевщиной и рассмотреть перспективы взаимодействия с другими регионами Украины.

Напомним

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел более трех часов переговоров с министром иностранных дел Китая Ван И.