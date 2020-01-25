Кулеба объяснил новогоднее поздравление Зеленского Путину
Киев • УНН
КИЕВ. 25 января. УНН. Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба в интервью Радио Свобода прокомментировал новогоднее поздравление президента Украины Владимира Зеленского Владимиру Путину, президенту России, который ведет против Украины гибридную войну, передает УНН.
По его словам, “акт приветствия является дипломатическим маневром, не нужно преувеличивать”.
Отвечая на вопрос, как оценить такое поздравление лидеру официально признанного государства-агрессора, он дал понять, что это было нужно в связи с тем, что “происходят переговоры для решения жизненно важных вопросов, таких, как возвращение украинских пленных, возвращение украинских кораблей, захваченных в Керчи, было ведь тоже очень много шагов сделано для того, чтобы двигаться в сторону урегулирования урегулирования конфликта на Донбассе, развязанного Россией”.
31 декабря на Банковой сообщили, что Зеленский провел телефонный разговор с Путиным, в ходе которого, среди прочего, “руководители государств поздравили друг друга с наступающими праздниками”, о чем было сказано уже в первом предложении сообщения. В Кремле об этом же разговор сообщили, что она состоялась по инициативе украинской стороны. О том, что “президенты обменялись поздравлениями по случаю Нового года, высказались за развитие российско-украинских отношений в 2020 году”, было упомянуто в последнем предложении.
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Предыдущего дня, 30 декабря, в Кремле сообщали про новогодние поздравления Путина руководителям иностранных государств, но Зеленского в том перечне не было.
Россия с 2014 года ведет против Украины гибридную войну и официально признана в Украине государством-агрессором.
Ранее Зеленский рассказал про цель своих переговоров с Путиным.