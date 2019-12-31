В Офісі Зеленського повідомили нові подробиці розмови Зеленського і Путіна

"Сьогоднішня розмова, вона мала бути запланованою через те, що відбулися останнім часом дуже важливі питання, які потрібно було обговорити. Зокрема, ви пам’ятаєте, що вчора пізно ввечері був нарешті підписаний контракт з транзиту газу територією України – це надзвичайно важливе для нас питання, оскільки це питання енергетичної безпеки, насамперед, українців та енергетичної безпеки Європи", - зазначила Мендель.

За її словами, "ми знаємо також, що щонайменше ми отримуємо плату у понад 7 млрд доларів за наступні 5 років за цей транзит, а він відбуватися буде".

"І було надважливо розуміти, що з 1 січня 2020 року продовжиться безперебійне постачання газу територією України. І, звісно, це питання було обговорено, тому що сторони були вдоволені тим, що відбулося підписання цього контракту", - додала Мендель.

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Другим важливим питанням, за її словами, було обговорення взаємного звільнення, яке відбулося 29 грудня.

"Чому це важливо? Тому що власне це показує, що людське життя є основною цінністю для держави Україна. І всі ми пам’ятаємо з вами емоції, коли 76 звільнених українців нарешті стали на вільну землю і обійнялися з родичами, з дружинами, з дітьми, на зустріч з якими вони чекали роками і ніяк не могли зустрітися", - додала вона.

Так само, за словами Мендель, "в розмові було важливо сказати, що обидві сторони підтримують те, що режим повного припинення вогню на межі розмежування на Донбасі має розпочатися вже негайно".

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову із Президентом Російської Федерації Володимиром Путіним. Очільники держав привітали один одного з прийдешніми святами та проведеним взаємним звільненням утримуваних осіб, що відбулося 29 грудня. Також сторони привітали укладення контракту на транзит російського газу територією України, підписаного напередодні.

Як повідомили в Офісі Президента, президенти України і Росії домовилися негайно перейти до узгодження списків для звільнення українців, серед іншого і кримчан, які перебувають в Криму та на території Росії.