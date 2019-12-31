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В Офисе Зеленского сообщили новые подробности разговора Зеленского и Путина

В Офисе Зеленского сообщили новые подробности разговора Зеленского и Путина

Киев  •  УНН

 • 86255 просмотра

КИЕВ. 31 декабря. УНН. Сегодняшний разговор Президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина должен был быть запланированн из-за того, что произошли в последнее время очень важные вопросы, которые нужно было обсудить. Об этом сообщила пресс-секретарь Президента Украины Юлия Мендель в комментарии, который распространил Офис Президента, передает УНН.

"Сегодняшний разговор, он должен был быть запланированн из-за того, что произошли в последнее время очень важные вопросы, которые нужно было обсудить. В частности, вы помните, что вчера поздно вечером был наконец подписан контракт по транзиту газа через Украину - это очень важный для нас вопрос, поскольку это вопрос энергетической безопасности, прежде всего, украинцев и энергетической безопасности Европы", - отметила Мендель.

По ее словам, "мы знаем также, что по меньшей мере мы получаем плату более чем 7 млрд долларов за следующие 5 лет за этот транзит, а он происходить будет".

"И было сверхважно понимать, что с 1 января 2020 года продолжится бесперебойное снабжение газа по территории Украины. И, конечно, этот вопрос был обсужден, потому что стороны были довольны тем, что состоялось подписание этого контракта", - добавила Мендель.

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Вторым важным вопросом, по ее словам, было обсуждение взаимного освобождения, которое состоялось 29 декабря.

"Почему это важно? Потому что именно это показывает, что человеческая жизнь является основной ценностью для государства Украина. И все мы помним с вами эмоции, когда 76 освобожденных украинцев наконец-то стали на свободную землю и обнялись с родственниками, с женами, с детьми, встречи с которыми они ждали годами и никак не могли встретиться", - добавила она.

Так же, по словам Мендель, "в разговоре было важно сказать, что обе стороны поддерживают то, что режим полного прекращения огня на границе разграничения на Донбассе должен начаться уже немедленно".

Напомним, Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Руководители государств поздравили друг друга с наступающими праздниками и проведенным взаимным освобождением удерживаемых лиц, что произошло 29 декабря. Также стороны приветствовали заключение контракта на транзит российского газа по территории Украины, подписанного накануне.

Как сообщили в Офисе Президента, президенты Украины и России договорились немедленно перейти к согласованию списков для освобождения украинцев, в том числе и крымчан, находящихся в Крыму и на территории России.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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