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Кулеба пояснив новорічне привітання Зеленського Путіну

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 січня. УНН. Віцепрем’єр-міністр із питань європейської і євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба в інтерв’ю для Радіо Свобода прокоментував новорічне привітання президента України Володимира Зеленського Володимирові Путіну, президентові Росії, яка веде проти України гібридну війну, передає УНН.

Кулеба пояснив новорічне привітання Зеленського Путіну

За його словами, “акт привітання є дипломатичним маневром, який не потрібно перебільшувати”.

Відповідаючи на запитання, як оцінити таке привітання лідерові офіційно визнаної держави-агресора, він дав зрозуміти, що це було потрібно у зв’язку з тим, що “відбуваються перемови для вирішення життєво важливих питань, таких, як повернення українських полонених, повернення українських кораблів, захоплених у Керчі, було ж також дуже багато кроків зроблено для того, щоб рухатися в бік врегулювання врегулювання конфлікту на Донбасі, розв’язаного Росією”.

31 грудня на Банковій повідомили, що Зеленський провів телефонну розмову з Путіним, у перебігу якої, серед іншого, “очільники держав привітали один одного з прийдешніми святами”, про що було сказано вже в першому реченні повідомлення. У Кремлі про цю ж розмову поінформували, що вона відбулася з ініціативи української сторони. Про те, що “президенти обмінялися привітаннями з нагоди Нового року, висловилися за розвиток російсько-українських відносин у 2020 році”, було згадано в останньому реченні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Кремлі пояснили, чому Путін не зустрівся із Зеленським в Ізраїлі

Попереднього дня, 30 грудня, у Кремлі повідомляли про новорічні привітання Путіна керівникам іноземних держав, але Зеленського в тому переліку не було.

Росія, яка від 2014 року веде проти України гібридну війну, офіційно визнана в Україні державою-агресором.

Раніше Зеленський розповів про мету переговорів з Путіним.

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