Кулеба обсудил с главой МИД Японии укрепление партнерства и продвижение "Формулы мира"

Более 500 грузовиков ожидают на пересечении польско-украинской границы: меньше всего пропускают через "Ягодин"

Более 500 грузовиков ожидают на польско-украинской границе, при этом движение через Ягодин, Раву-Русскую и Угринов прекращено из-за блокирования польскими фермерами этих пунктов пропуска, в то время как очереди из 900 и 800 грузовиков ожидают на пунктах пропуска Краковец и Шегини соответственно.