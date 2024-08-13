Глава МИД Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем. Речь шла о расширении сотрудничества между Украиной и ЕС в сфере производства и поставок вооружений, а также об операции в Курской области, передает УНН.

"Во время нашего разговора мы с Жозепом Боррелем сосредоточились на шагах, направленных на расширение сотрудничества между Украиной и ЕС в сфере производства и поставок вооружений. Я также проинформировал Жозепа о деталях операции Украины в Курской области", - отметил глава МИД.

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