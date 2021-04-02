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Кулеба обсудил военную и дезинформационную эскалацию России с главой МИД Великобритании

Киев  •  УНН

 • 13471 просмотра

КИЕВ. 2 апреля. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил с государственным секретарем по иностранным делам и делам содружества наций и развития Великобритании Домиником Раабом действия Российской Федерации, которая осуществляет не только военную эскалацию на востоке Украины и в Крыму, но и ощутимую эскалацию дезинформации и пропаганды. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины, передает УНН.

Цитата:

"Российская пропаганда не оставляет попыток навязать заблуждение о каких-то якобы планах Украины осуществить какие-то военные действия или провокации. Это полная чушь. Украина никогда не стремилась и не стремится к эскалации, Украина всегда стремилась и стремится к миру", - отметил Кулеба.

Детали

По информации дипломатов, Доминик Рааб заверил украинского коллегу, что Лондон внимательно следит за действиями России. Он подтвердил, что Великобритания полностью солидарна с Украиной и выразил убеждение, что любая попытка России пойти на масштабную военную эскалацию будет иметь для нее тяжелые последствия.

Стороны обсудили усиленное политическое взаимодейтсвие и взаимодействие по безопасности Украины и Великобритании на фоне обострения Россией ситуации с безопасностью.

Что было раньше

Министр обороны Украины Андрей Таран в пятницу обсудил действия России с Государственным секретарем по вопросам обороны Великобритании Беном Уоллесом.

Контекст

Телефонный разговор состоялся на фоне сообщений о военном наращивания РФ вблизи украинской границы. Так, Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак во время доклада в парламенте 30 марта заявил о наращивании Россией войск вблизи украинской границы - они сосредоточены в оккупированном Крыму, а также в Ростовской, Брянской и Воронежской области.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на собственные источники сообщала, что Россия стянула к границе с Украиной около 4 тыс. военных.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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