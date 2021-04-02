Ескалація на Донбасі: міністр оборони України закликав Велику Британію подвоїти стримування РФ

Цитата

“Ми говоримо про зростаючу агресивну поведінку Росії та, можливо, неминучу ескалацію. Високо цінуючи рішучу підтримку України з боку Великої Британії, ми просимо вас подвоїти пильність і всебічне стримування. Світове співтовариство повинно твердо утримати Росію в зоні міжнародного права”, — заявив міністр.

Деталі

За даними пресслужби, міністр оборони України поінформував співрозмовника про розвиток безпекової ситуації на лінії розмежування із тимчасово окупованими територіями та навколо кордонів нашої держави.

Він акцентував увагу свого колеги на конкретних фактах нарощення Російською Федерацією додаткових військових підрозділів з різних регіонів Росії поблизу українських кордонів.

Бен Воллес підтвердив підтримку з боку Великої Британії суверенітету, територіальної цілісності та євроатлантичних прагнень України та запевнив, що Велика Британія продовжить участь у підготовці українських військовослужбовців та розвитку спроможностей Збройних Сил України.

Співрозмовники обговорили подальші кроки з посилення взаємодії у сфері безпеки і оборони.

Що було раніше

Раніше в Офісі Президента в контексті зростаючої російської загрози заявили, що організація спільних навчань Збройних сил України з військовими НАТО, зокрема можливість спільних з авіацією країн НАТО повітряних патрулів у повітряному просторі України, сприятиме стабілізації безпекової ситуації у регіоні.



Доповнення

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак під час доповіді в парламенті 30 березня заявив про нарощування Росією військ поблизу українського кордону — вони зосереджені в окупованому Криму, а також в Ростовській, Брянській і Воронезькій області.



Раніше газета The New York Times з посиланням на власні джерела повідомляла, що Росія стягнула до кордону з Україною близько 4 тис. військових.



Відзначимо, що напередодні посли країн НАТО провели зустріч, під час якої вони висловили стурбованість накопиченням російських військових біля кордонів України.