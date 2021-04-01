У НАТО стурбовані нарощуванням військ РФ біля кордонів України
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. Посли країн НАТО провели зустріч, під час якої вони висловили занепокоєння накопиченням російських військових біля кордонів України. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.
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Представник НАТО заявив, що Росія підриває намагання відновити мир на сході України.
За його словами, союзники поділились стурбованістю широкомасштабною військовою діяльністю РФ в Україні та на кордонах.
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"Також союзники стурбовані порушеннями Росією режиму припинення вогню, що призвело до загибелі чотирьох українських солдатів. Дестабілізуючі дії Росії підривають зусилля з деескалації напруженості", - розповів представник.
Доповнення
Нагадаємо, що Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак під час доповідді в парламенті 30 березня заявив про нарощування Росією військ поблизу українського кордону – вони зосереджені в окупованому Криму, а також у Ростовській, Брянській і Воронезькій області.
Раніше газета The New York Times із посиланням на власні джерала повідомляла, що Росія стягнула до кордонів із Україною близько 4 тис. військових.