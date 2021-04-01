В НАТО обеспокоены наращиванием войск РФ у границ Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. Послы стран НАТО провели встречу, во время которой они выразили обеспокоенность накоплением российских военных у границ Украины. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.
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Представитель НАТО заявил, что Россия подрывает попытки восстановить мир на востоке Украины.
По его словам, союзники поделились обеспокоенностью широкомасштабной военной деятельностью РФ в Украине и на границах.
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“Также союзники обеспокоены нарушениями Россией режима прекращения огня, что привело к гибели четырех украинских солдат. Дестабилизирующие действия России подрывают усилия по деэскалации напряженности”, — рассказал представитель.
Дополнение
Напомним, что Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак во время доклада в парламенте 30 марта заявил о наращивании Россией войск вблизи украинской границы — они сосредоточены в оккупированном Крыму, а также в Ростовской, Брянской и Воронежской области.
Ранее газета The New York Times со ссылкой на собственные источники сообщала, что Россия стянула к границам с Украиной около 4 тыс. военных.