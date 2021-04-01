У Зеленського доповіли представництву НАТО про ситуацію на Донбасі та попросили ПДЧ

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КИЇВ. 1 квітня. УНН. Заступник керівника Офісу Президента України Роман Машовець провів зустріч з головою Представництва НАТО в Україні Александером Вінніковим. Сторони обговорили ескалацію Російською Федерацією ситуації на сході України, нарощування присутності російських військ біля українського кордону, можливі шляхи спільного реагування, а також подальший розвиток процесу інтеграції України до Альянсу, передає УНН з посиланням на повідомлення пресслужби ОП.

Зазначається, що Машовець подякував за підтримку з боку НАТО на шляху євроатлантичної інтеграції України та наближення її до стандартів Північноатлантичного альянсу.

Цитата

“Ми дуже сподіваємося, що в найближчому майбутньому також отримаємо План дій щодо членства в НАТО (ПДЧ)”, — сказав він.

Деталі

За даними пресслужби, заступник керівника ОП поінформував співрозмовника про погіршення безпекової ситуації на Донбасі. Він повідомив, що з початку цього року російські війська понад 570 разів порушили режим тиші.

“Російська Федерація не дотримується міжнародних домовленостей та всіляко демонструє небажання вести діалог у форматі Тристоронньої контактної групи і в Нормандському форматі. Російська сторона намагається зірвати мирний процес, а також режим повного і всеосяжного припинення вогню, встановлений 27 липня 2020 року”, — зазначив Машовець.

За його словами, наразі спостерігається скупчення російських військ біля державного кордону України.

“Тож організація спільних навчань Збройних сил України з військовими НАТО, зокрема можливість спільних з авіацією країн НАТО повітряних патрулів у повітряному просторі України, сприятиме стабілізації безпекової ситуації у регіоні”, — зазначив він.

Також заступник керівника ОП наголосив на важливості політичної реакції від керівництва НАТО на такі дії Росії.

Голова Представництва НАТО висловив співчуття у зв’язку з тими втратами, яких зазнала Україна протягом останніх тижнів у боротьбі з російською агресією на Донбасі. Він наголосив, що вся інформація щодо безпекової ситуації на сході нашої держави та на кордоні з Росією буде передана у штаб-квартиру Альянсу в Брюсселі.

Вінніков відзначив позитивні зрушення у сфері безпеки та оборони України, насамперед ухвалення у 2020 році законів про розвідку та оборонні закупівлі.

“Хотіли б окремо відзначити прийняття в першому читанні закону про Службу безпеки України і з нетерпінням очікуємо ухвалення закону у другому читанні, що буде історичним кроком на шляху наближення до НАТО”, — зауважив він.

Голова Представництва НАТО в Україні також відзначив затвердження Стратегії національної безпеки України у вересні 2020 року та Стратегії воєнної безпеки України в березні цього року, які містять чітке стратегічне бачення оборонної політики країни та створюють платформу для подальшої розробки й ухвалення Стратегічного оборонного бюлетеня та інших стратегічних документів у сфері національної безпеки та оборони України.

Що було раніше

За даними ЗМІ, Європейське командування збройних сил США привело війська в бойову готовність найвищого рівня після загострення ситуації на сході України.

Контекст

У п’ятницю бойовики двічі відкривали вогонь по позиціях українських військовослужбовців, четверо бійців загинули та ще двох поранено.

Після цього Президент Володимир Зеленський звернувся до лідерів “нормандської четвірки” із закликом зробити все можливе для збереження режиму повного та всеосяжного припинення вогню.

Вже цього тижня лідери “норманді” провели розмову, але без Зеленського. За підсумками Російська сторона звинуватила Україну у провокаціях та ескалації збройного протистояння у зоні ООС та у відмові від “виконання узгоджених в липні 2020 року в Контактної групи “Додаткових заходів щодо посилення режиму припинення вогню”.

Зі свого боку Меркель і Макрон закликали провести переговори в “нормандському форматі”.

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