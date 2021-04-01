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В Зеленского доложили представительству НАТО о ситуации на Донбассе и попросили ПДЧ

В Зеленского доложили представительству НАТО о ситуации на Донбассе и попросили ПДЧ

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 1 апреля. УНН. Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Роман Машовец провел встречу с главой Представительства НАТО в Украине Александером Винниковым. Стороны обсудили эскалацию Российской Федерацией ситуации на востоке Украины, наращивание присутствия российских войск у украинской границы, возможные пути совместного реагирования, а также дальнейшее развитие процесса интеграции Украины в Альянс, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы ОП.

Отмечается, что Машовец поблагодарил за поддержку со стороны НАТО на пути евроатлантической интеграции Украины и приближения ее к стандартам Североатлантического альянса.

Цитата

"Мы очень надеемся, что в ближайшем будущем также получим План действий по членству в НАТО (ПДЧ)", - сказал он.

Детали

По данным пресс-службы, заместитель руководителя ОП проинформировал собеседника об ухудшении ситуации безопасности на Донбассе. Он сообщил, что с начала этого года российские войска более 570 раз нарушили режим тишины.

"Российская Федерация не соблюдает международные договоренности и всячески демонстрирует нежелание вести диалог в формате Трехсторонней контактной группы и в нормандской формате. Российская сторона пытается сорвать мирный процесс, а также режим полного и всеобъемлющего прекращения огня, установленный 27 июля 2020 года", - отметил Машовец.

По его словам, сейчас наблюдается скопление российских войск у границы Украины.

"Поэтому организация совместных учений Вооруженных сил Украины с военными НАТО, а именно возможность совместных с авиацией НАТО воздушных патрулей в воздушном пространстве Украины, будет способствовать стабилизации ситуации безопасности в регионе", - отметил он.

Также заместитель руководителя ОП подчеркнул важность политической реакции от руководства НАТО на такие действия России.

Глава Представительства НАТО выразил соболезнования в связи с теми потерями, которые понесла Украина в течение последних недель в борьбе с российской агрессией на Донбассе. Он отметил, что вся информация о ситуации безопасности на востоке нашей страны и на границе с Россией будет передана в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе.

Винников отметил положительные сдвиги в сфере безопасности и обороны Украины, прежде всего принятие в 2020 году законов о разведке и оборонных закупках.

"Хотели бы отдельно отметить принятие в первом чтении закона о Службе безопасности Украины и с нетерпением ожидаем принятия закона во втором чтении, что будет историческим шагом на пути приближения к НАТО", - отметил он.

Глава Представительства НАТО в Украине также отметил утверждение Стратегии национальной безопасности Украины в сентябре 2020 года и Стратегии военной безопасности Украины в марте этого года, которые содержат четкое стратегическое видение оборонной политики страны и создают платформу для дальнейшей разработки и принятия Стратегического оборонного бюллетеня и других стратегических документов в сфере национальной безопасности и обороны Украины.

Что было раньше

По данным СМИ, Европейское командование вооруженных сил США привело войска в боевую готовность самого высокого уровня после обострения ситуации на востоке Украины.

Контекст

В пятницу боевики дважды открывали огонь по позициям украинских военнослужащих, четверо бойцов погибли и еще двое ранены.

После этого Президент Владимир Зеленский обратился к лидерам "нормандской четверки" с призывом сделать все возможное для сохранения режима полного и всеобъемлющего прекращения огня.

Уже на этой неделе лидеры "норманди" провели разговор, но без Зеленского. По итогам Российская сторона обвинила Украину в провокациях и эскалации вооруженного противостояния в зоне ООС и в отказе от "выполнение согласованных в июле 2020 года в контактной группе "Дополнительных мер по усилению режима прекращения огня".

Со своей стороны Меркель и Макрон призвали провести переговоры в "нормандском формате".

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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