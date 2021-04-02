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Кулеба обговорив військову та дезінформаційну ескалацію Росії з главою МЗС Британії

Кулеба обговорив військову та дезінформаційну ескалацію Росії з главою МЗС Британії

Київ • УНН

 • 13472 перегляди

КИЇВ. 2 квітня. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив з державним секретарем у закордонних справах і справах співдружності націй та розвитку Великої Британії Домініком Раабом дії Російської Федерації, яка здійснює не лише військову ескалацію на сході України та в Криму, але й відчутну ескалацію дезінформації та пропаганди. Про це інформує пресслужба МЗС України, передає УНН.

Цитата:

"Російська пропаганда не полишає спроб нав’язати хибну думку про якісь нібито плани України здійснити якісь військові дії або провокації. Це повна нісенітниця. Україна ніколи не прагнула і не прагне ескалації, Україна завжди прагнула і прагне миру", - зауважив Кулеба.

Деталі

За інформацією дипломатів, Домінік Рааб запевнив українського колегу, що Лондон уважно стежить за діями Росії. Він підтвердив, що Велика Британія повністю солідарна з Україною і висловив переконання, що будь-яка спроба Росії піти на масштабну військову ескалацію матиме для неї тяжкі наслідки.

Сторони обговорили посилену політичну і безпекову взаємодію України та Великої Британії на тлі загострення Росією безпекової ситуації.

Що було раніше

Міністр оборони України Андрій Таран у п’ятницю обговорив дії Росії з Державним секретарем з питань оборони Великої Британії Беном Воллесом.

Контекст

Телефонна розмова відбулася на тлі повідомлень про військове нарощування РФ поблизу українського кордону. Так, Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак під час доповіді в парламенті 30 березня заявив про нарощування Росією військ поблизу українського кордону - вони зосереджені в окупованому Криму, а також в Ростовській, Брянській і Воронезькій області.

Раніше газета The New York Times з посиланням на власні джерела повідомляла, що Росія стягнула до кордону з Україною близько 4 тис. військових.

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