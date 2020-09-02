Кулеба не считает необходимым образование "правительства Крыма в изгнании"

Так, на вопрос пользователя о том, имеет ли Украина план создания "правительства Крыма в изгнании" министр ответил: "Зачем нам правительство в изгнании?".

"Предусмотренные Конституцией и законами Украины органы власти будут полностью восстановлены в Крыму после деоккупации", - подчеркнул он.

Как сообщал УНН, Россия блокирует создание мониторинговой миссии в Крыму , тему которой уже длительное время, от оккупации Россией украинского полуострова, нарушает Украины.