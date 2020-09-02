Кулеба не вважає за необхідне утворення "уряду Крима у вигнанні"
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. Передбачені Конституцією і законами України органи влади будуть повністю відновлені в Криму після деокупації. Про це сьогодні у Twitter написав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає УНН.
Так, на питання користувача про те, чи має Україна план щодо створення "уряду Крима у вигнанні" міністр відповів: "Навіщо нам уряд у вигнанні?".
"Передбачені Конституцією і законами України органи влади будуть повністю відновлені в Криму після деокупації", - підкреслив він.
Як повідомляв УНН, Росія блокує створення моніторингової місії у Криму, тему якої вже тривалий час, від окупації Росією українського півострова, порушує Україна.