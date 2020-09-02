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Кулеба не вважає за необхідне утворення "уряду Крима у вигнанні"

Київ • УНН

 • 10855 перегляди

КИЇВ. 2 вересня. УНН. Передбачені Конституцією і законами України органи влади будуть повністю відновлені в Криму після деокупації. Про це сьогодні у Twitter написав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає УНН.

Кулеба не вважає за необхідне утворення "уряду Крима у вигнанні"

Так, на питання користувача про те, чи має Україна план щодо створення "уряду Крима у вигнанні" міністр відповів: "Навіщо нам уряд у вигнанні?".

"Передбачені Конституцією і законами України органи влади будуть повністю відновлені в Криму після деокупації", - підкреслив він.

Як повідомляв УНН, Росія блокує створення моніторингової місії у Криму, тему якої вже тривалий час, від окупації Росією українського півострова, порушує Україна.

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