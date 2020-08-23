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Росія блокує створення моніторингової місії в Криму – Джапарова

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 серпня. УНН. Росія блокує створення моніторингової місії в Криму, тему якої вже тривалий час, від окупації Росією українського півострова, порушує Україна. Про це в ефірі "Радіо Свобода" заявила перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова, передає УНН.

Росія блокує створення моніторингової місії в Криму – Джапарова

За її словами, ця ідея і необхідність роботи постійної або тимчасової моніторингової місії міжнародних організацій від самого 2014 року так чи інакше порушується, просувається і озвучується. Інший момент — це “та стіна, яка називається “Російська Федерація”, звернула увагу Джапарова.

“Я просто поясню, що для України принциповим є (і це нормально), що будь-яка моніторингова місія має заїжджати в Крим згідно з українським законодавством як у частину України. Росія на таке формулювання не погоджується”.

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Заступниця голови МЗС звернула увагу, що порушники порядку в’їзду на територію окупованого українського Криму будуть прагнути приховати це, але для діяльності моніторингової місії така поведінка буде неможливою.

“Тому, очевидно, Росія буде шукати різних аргументів, декларуючи, що вони чекають всіх у Крим (ми чуємо це всюди, що „приїжджайте до нас в гості у Крим — ми вам все покажемо і розкажемо“. Штудман (швейцарський дипломат Жерар Штудман, який як спецпредставник генсекретаря Ради Європи відвідав 2016 року з дозволу української влади окупований Крим — ред.) з’їздив туди. Його ФСБ за руку водило на всі зустрічі. І ми розуміємо, що адекватне сприйняття ситуації з ескортом ФСБ достатньо складно сформувати. Тому, на жаль, Росія блокує...” — сказала Джапарова.

І на запитання, чи означає це, що ймовірна моніторингова місія потрапить до окупованого Криму не скоро, вона відповіла: “І місія туди, як на „територію Російської Федерації“, як наполягають російські чиновники, політики і дипломати, не потрапить”.

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Росія, яка твердить, ніби Крим увійшов до неї за невизнаними світовою спільнотою результатами влаштованого Кремлем на окупованому українському півострові псевдореферендуму, що суперечив і українському, і міжнародному праву, чинить опір спробам України і світової спільноти направити до Криму моніторингові місії визнаних міжнародних організацій. Натомість Москва приймає в Криму деяких західних діячів, прихильників Кремля, які приїжджають на півострів на порушення українського законодавства лише як приватні особи.

Серед прикладів таких дій — те, що Росія продовжує відмовляти моніторинговій місії ООН із прав людини в Україні в доступі до Криму, чим порушує резолюції Генеральної асамблеї Організації Об’єднаних Націй.

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