Кулеба не рассчитывает на наказание России со стороны ОБСЕ за блокирование наблюдателей на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 20 октября. УНН. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) - это консенсусная организация, и принять какое-либо серьезное решение без согласия России в ней невозможно. Поэтому не стоит ожидать наказания РФ за блокирование наблюдателей на оккупированных территориях Донбасса. Об этом сказал на брифинге в среду министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, отвечая на вопрос УНН.
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"ОБСЕ - это консенсусная организация, и принять какое-либо серьезное решение без согласия России в ней невозможно. Второй момент - в секретариате ОБСЕ тоже придерживаются сбалансированной в этом плане позиции, и Россия имеет определенное влияние, поэтому на какое-то конкретное наказание России со стороны ОБСЕ я не рассчитываю", - сказал министр.
"Но сами факты того, что делает Россия, разрушая Минские договоренности,.. сами эти факты нарушений дают нам возможности и пространство для широкой работы, чтобы Россия понесла ответственность за свои действия за пределами ОБСЕ", - добавил он.
Детали
Кулеба также отметил принципиальную позицию СММ ОБСЕ по этому вопросу, которая "не пошла в своих докладах за российскими провокациями и манипуляциями".
Контекст
13 октября российские вооруженные формирования с повязками СЦКК под прикрытием проведения работ по разминированию осуществляли разведку оставленных позиций ВСУ. В результате оперативной группой ВСУ был задержан один из боевиков - гражданин РФ Косяк Андрей Валентинович, 1978 года рождения. У него было изъято оружие и боеприпасы.
Этот гражданин, среди прочего, подозревается правоохранительными органами Украины в совершении в 2010 году тяжкого преступления в соответствии со статьей 115 УК Украины.
Суд в Луганской области арестовал боевика, которого задержали у линии разграничения, сообщили в прокуратуре.
После задержания перед отелем в оккупированном Донецке, где проживают члены миссии ОБСЕ, начались "протесты" против задержания боевика. Митингующие препятствовали любому передвижению патрулей ОБСЕ. Организация частично остановила свою миссию по наблюдению на Донбассе.