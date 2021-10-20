Кулеба не рассчитывает на наказание России со стороны ОБСЕ за блокирование наблюдателей на Донбассе

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"ОБСЕ - это консенсусная организация, и принять какое-либо серьезное решение без согласия России в ней невозможно. Второй момент - в секретариате ОБСЕ тоже придерживаются сбалансированной в этом плане позиции, и Россия имеет определенное влияние, поэтому на какое-то конкретное наказание России со стороны ОБСЕ я не рассчитываю", - сказал министр.

"Но сами факты того, что делает Россия, разрушая Минские договоренности,.. сами эти факты нарушений дают нам возможности и пространство для широкой работы, чтобы Россия понесла ответственность за свои действия за пределами ОБСЕ", - добавил он.

Детали

Кулеба также отметил принципиальную позицию СММ ОБСЕ по этому вопросу, которая "не пошла в своих докладах за российскими провокациями и манипуляциями".

Контекст

13 октября российские вооруженные формирования с повязками СЦКК под прикрытием проведения работ по разминированию осуществляли разведку оставленных позиций ВСУ. В результате оперативной группой ВСУ был задержан один из боевиков - гражданин РФ Косяк Андрей Валентинович, 1978 года рождения. У него было изъято оружие и боеприпасы.

Этот гражданин, среди прочего, подозревается правоохранительными органами Украины в совершении в 2010 году тяжкого преступления в соответствии со статьей 115 УК Украины.

Суд в Луганской области арестовал боевика, которого задержали у линии разграничения, сообщили в прокуратуре.

После задержания перед отелем в оккупированном Донецке, где проживают члены миссии ОБСЕ, начались "протесты" против задержания боевика. Митингующие препятствовали любому передвижению патрулей ОБСЕ. Организация частично остановила свою миссию по наблюдению на Донбассе.