Кулеба не розраховує на покарання Росії з боку ОБСЄ за блокування спостерігачів на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 20 жовтня. УНН. Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) – це консенсусна організація, і ухвалити жодне серйозне рішення без згоди Росії у ній неможливо. Тому не варто очікувати на покарання РФ за блокування спостерігачів на окупованих територіях Донбасу. Про це сказав під час брифінгу у середу міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, відповідаючи на запитання УНН.
Цитата:
“ОБСЄ — це консенсусна організація, і ухвалити жодне серйозне рішення без згоди Росії в ній неможливо. Другий момент — у секретаріаті ОБСЄ теж дотримуються збалансованої в цьому плані позиції, і Росія має певний вплив, тому на якесь конкретне покарання Росії з боку ОБСЄ я не розраховую”, — сказав міністр.
“Але самі факти того, що робить Росія, руйнуючи Мінські домовленості,.. самі ці факти порушень дають нам можливості і простір для широкої роботи, щоб Росія понесла відповідальність за свої дії поза межами ОБСЄ”, — додав він.
Деталі
Кулеба також відзначив принципову позицію СММ ОБСЄ з цього питання, яка “не пішла в своїх доповідях за російськими провокаціями і маніпуляціями”.
Контекст
13 жовтня російські збройні формування з пов’язками СЦКК під прикриттям проведення робіт із розмінування здійснювали розвідку залишених позицій ЗСУ. У результаті оперативною групою ЗСУ був затриманий один з бойовиків — громадянин РФ Косяк Андрій Валентинович, 1978 року народження. У нього було вилучено зброю та боєприпаси.
Цей громадянин, серед іншого, підозрюється правоохоронними органами України у скоєнні у 2010 році важкого злочину відповідно до статті 115 КК України.
Суд у Луганській області заарештував бойовика, якого затримали біля лінії розмежування, повідомили у прокуратурі.
Після затримання перед готелем в окупованому Донецьку, де проживають члени місії ОБСЄ, почалися “протести” проти затримання бойовика. Мітингувальники перешкоджали будь-якому пересуванню патрулів ОБСЄ. Організація частково зупинила свою місію зі спостереження на Донбасі.