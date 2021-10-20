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Кулеба не розраховує на покарання Росії з боку ОБСЄ за блокування спостерігачів на Донбасі

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 жовтня. УНН. Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) – це консенсусна організація, і ухвалити жодне серйозне рішення без згоди Росії у ній неможливо. Тому не варто очікувати на покарання РФ за блокування спостерігачів на окупованих територіях Донбасу. Про це сказав під час брифінгу у середу міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, відповідаючи на запитання УНН.

Кулеба не розраховує на покарання Росії з боку ОБСЄ за блокування спостерігачів на Донбасі

Цитата:

“ОБСЄ — це консенсусна організація, і ухвалити жодне серйозне рішення без згоди Росії в ній неможливо. Другий момент — у секретаріаті ОБСЄ теж дотримуються збалансованої в цьому плані позиції, і Росія має певний вплив, тому на якесь конкретне покарання Росії з боку ОБСЄ я не розраховую”, — сказав міністр.

“Але самі факти того, що робить Росія, руйнуючи Мінські домовленості,.. самі ці факти порушень дають нам можливості і простір для широкої роботи, щоб Росія понесла відповідальність за свої дії поза межами ОБСЄ”, — додав він.

Деталі

Кулеба також відзначив принципову позицію СММ ОБСЄ з цього питання, яка “не пішла в своїх доповідях за російськими провокаціями і маніпуляціями”.

Контекст

13 жовтня російські збройні формування з пов’язками СЦКК під прикриттям проведення робіт із розмінування здійснювали розвідку залишених позицій ЗСУ. У результаті оперативною групою ЗСУ був затриманий один з бойовиків — громадянин РФ Косяк Андрій Валентинович, 1978 року народження. У нього було вилучено зброю та боєприпаси.

Цей громадянин, серед іншого, підозрюється правоохоронними органами України у скоєнні у 2010 році важкого злочину відповідно до статті 115 КК України.

Суд у Луганській області заарештував бойовика, якого затримали біля лінії розмежування, повідомили у прокуратурі.

Після затримання перед готелем в окупованому Донецьку, де проживають члени місії ОБСЄ, почалися “протести” проти затримання бойовика. Мітингувальники перешкоджали будь-якому пересуванню патрулів ОБСЄ. Організація частково зупинила свою місію зі спостереження на Донбасі.

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