Кулеба назвал заявления Лаврова в отношении мирных инициатив Украины "плевком в лицо" Франции и Германии и призвал к конструктиву

Так, Кулеба напомнил, что накануне Лавров назвал инициативы Украины по урегулированию российско-украинского вооруженного конфликта “потоком сознания”.

Цитата

“Напомню, Владимир Путин в последнем разговоре с президентом Франции и канцлером Германии пообещал им встречу министров Нормандского формата. Французский министр готов. Немецкий министр готов. Я тоже готов на эту встречу. Мы настроены конструктивно. А Сергей Лавров показывает, что он настроен не на конструктивный разговор министров, а на соревнования со своим собственным спикером в словесной эквилибристике. Поэтому слова Лаврова — это просто плевок в лицо Франции и Германии”, — подчеркнул украинский министр.

Детали

Дипломат напомнил о договоренности лидеров “Нормандии” о встрече на уровне министров, которая подготовит почву для саммита.

“Вместе с тем, мы до сих пор не получили сигналов от России о готовности к ее проведению. Последнее заявление Сергея Лаврова подрывает процесс мирного урегулирования и идет вразрез с договоренностями лидеров государств Нормандского формата. Я призываю своего российского коллегу согласиться на проведение встречи и сесть за стол переговоров”, — добавил Кулеба.

Контекст

Министр иностранных дел России Сергей Лавров накануне заявил, будто “кто-то из его (Президента Владимира Зеленского — ред.) офиса сказал, что Путин-то готов вроде (до встречи — ред.), но его окружение не советует ему встречаться с Зеленским один на один, потому что результат такой встречи тет-а-тет может быть неожиданным”.



“Этот поток сознания даже не буду комментировать. Если реагировать на все публичные заявления, которые звучат из Киева и по поводу возможных контактов на том или ином уровне, и по поводу вообще всего, что происходит в Донбассе и вокруг Украины, то не хватит даже выдумки, чтобы все это каким-то образом охватить. Они фантазируют повсеместно и ежедневно”, — сказал российский министр.

Напомним

Ранее по итогам телефонного разговора лидеров РФ, Франции и Германии, который состоялся 11 октября, в Кремле заявили, что стороны договорились провести встречу “нормандской четверки” на уровне министров иностранных дел, чтобы, в том числе, обсудить наличие “предпосылок к возможной организации касательно целесообразности и нормандского саммита”.

После этого в Кремле заявили, что сроки проведения встречи глав внешнеполитических ведомств стран “нормандской четверки” еще не определены, но такая встреча может помочь в организации саммита высокого уровня.



Кулеба, отвечая на вопрос о возможности проведения саммита на уровне глав МИД, ранее говорил, что Украина ожидает сигнал от Москвы, но пока “никаких сигналов” украинское дипведомство не получало.



Добавим, что на прошлой неделе СМИ РФ сообщили, что лидеры стран “нормандского формата” не смогли согласовать проведение саммита, ограничившись переговорами на уровне глав МИД четырех государств.