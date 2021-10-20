Кулеба назвав заяви Лаврова щодо мирних ініціатив України "плювком в обличчя" Франції та Німеччини та закликав до конструктиву

Так, Кулеба нагадав, що напередодні Лавров назвав ініціативи України з врегулювання російсько-українського збройного конфлікту “потоком свідомості”.

Цитата

“Нагадаю, Владімір Путін в останній розмові з президентом Франції і канцлеркою Німеччини пообіцяв їм зустріч міністрів Нормандського формату. Французький міністр готовий. Німецький міністр готовий. Я теж готовий на цю зустріч. Ми налаштовані конструктивно. А Сергій Лавров показує, що він налаштований не на конструктивну розмову міністрів, а на змагання із своєю власною речницею у словесній еквілібристиці. Тому слова Лаврова — це просто плювок в обличчя Франції та Німеччини”, — наголосив український міністр.

Деталі

Дипломат нагадав про домовленість лідерів “норманді” про зустріч на рівні міністрів, яка підготує ґрунт для саміту.

“Водночас, ми досі не отримали сигналів від Росії про готовність до її проведення. Остання заява Сергія Лаврова підриває процес мирного врегулювання та йде врозріз із домовленостями лідерів держав Нормандського формату. Я закликаю свого російського колегу погодитись на проведення зустрічі і сісти за стіл переговорів”, — додав Кулеба.

Контекст

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров напередодні заявив, буцімто “хтось із його (Президента Володимира Зеленського — ред.) офісу сказав, що Путін-то готовий начебто (до зустрічі — ред.), але його оточення не радить йому зустрічатися із Зеленським один на один, тому що результат такої зустрічі тет-а-тет може бути несподіваним”.



“Цей потік свідомості навіть не буду коментувати. Якщо реагувати на всі публічні заяви, які звучать з Києва і з приводу можливих контактів на тому чи іншому рівні, і з приводу взагалі всього, що відбувається в Донбасі і навколо України, то не вистачить навіть вигадки, щоб все це якимось чином охопити. Вони фантазують повсюдно і щодня”, — сказав російський міністр.

Нагадаємо

Раніше за підсумками телефонної розмови лідерів РФ, Франції та Німеччини, що відбувся 11 жовтня, в Кремлі заявили, що сторони домовилися провести зустріч “нормандської четвірки” на рівні міністрів закордонних справ, щоб, в тому числі, обговорити наявність “передумов до можливої організації за доцільності і нормандського саміту”.

Після цього в Кремлі заявили, що терміни проведення зустрічі глав зовнішньополітичних відомств країн “нормандської четвірки” ще не визначені, але така зустріч може допомогти в організації саміту найвищого рівня.



Кулеба, відповідаючи на питання про можливість проведення саміту на рівні глав МЗС, раніше говорив, що Україна чекає сигнал від Москви, але поки “ніяких сигналів” українське дипвідомство не отримувало.



Додамо, що минулого тижня ЗМІ РФ повідомили, що лідери країн “нормандського формату” не змогли узгодити проведення саміту, обмежившись переговорами на рівні глав МЗС чотирьох держав.