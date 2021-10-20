Кулеба назвав заяви Лаврова щодо мирних ініціатив України "плювком в обличчя" Франції та Німеччини та закликав до конструктиву

$41.280.10
45.550.52
ukru
Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
Ексклюзив
06:34 • 16469 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 78212 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 126561 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 111131 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 119251 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 87902 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 75889 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 167025 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 87388 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Ексклюзив
9 квітня, 07:20 • 264073 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

4.8м/с
90%
Популярнi новини

У Києві вибухи, атака дронів: зафіксовано займання і руйнування, попередньо заблокована людина

9 квітня, 21:45 • 43175 перегляди

iPhone подорожчають до 3500 доларів, якщо їх почнуть виробляти в США - CNN

9 квітня, 22:31 • 39850 перегляди

армія рф має успіхи на Донбасі: що відомо

9 квітня, 23:39 • 38292 перегляди

Цими вихідними у небі можна буде побачити унікальне явище - мікромісяць

02:11 • 45490 перегляди

Призов Насірова до ЗСУ: наказ скасовано, розпочато розслідування

05:19 • 26787 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 132220 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 167050 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 264096 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 434099 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 421967 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Олексій Гончаренко

Віталій Кличко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 28018 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 33751 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 34377 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 35586 перегляди

"Дюна 3. Месія": Паттінсону пропонують роль головного лиходія у фільмі

9 квітня, 09:22 • 85325 перегляди
Актуальне

Шахед-136

TikTok

T-72

Леопард 2

MIM-104 Patriot

Кулеба назвав заяви Лаврова щодо мирних ініціатив України "плювком в обличчя" Франції та Німеччини та закликав до конструктиву

Київ • УНН

 • 31258 перегляди

КИЇВ. 20 жовтня. УНН. Остання заява глави МЗС РФ Сергія Лаврова підриває процес мирного врегулювання на сході України та йде врозріз із домовленностями лідерів держав Нормандського формату. Про це сказав на брифінгу у середу міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає кореспондент УНН.

Кулеба назвав заяви Лаврова щодо мирних ініціатив України "плювком в обличчя" Франції та Німеччини та закликав до конструктиву

Так, Кулеба нагадав, що напередодні Лавров назвав ініціативи України з врегулювання російсько-українського збройного конфлікту “потоком свідомості”.

Цитата

“Нагадаю, Владімір Путін в останній розмові з президентом Франції і канцлеркою Німеччини пообіцяв їм зустріч міністрів Нормандського формату. Французький міністр готовий. Німецький міністр готовий. Я теж готовий на цю зустріч. Ми налаштовані конструктивно. А Сергій Лавров показує, що він налаштований не на конструктивну розмову міністрів, а на змагання із своєю власною речницею у словесній еквілібристиці. Тому слова Лаврова — це просто плювок в обличчя Франції та Німеччини”, — наголосив український міністр.

Деталі

Дипломат нагадав про домовленість лідерів “норманді” про зустріч на рівні міністрів, яка підготує ґрунт для саміту.

“Водночас, ми досі не отримали сигналів від Росії про готовність до її проведення. Остання заява Сергія Лаврова підриває процес мирного врегулювання та йде врозріз із домовленостями лідерів держав Нормандського формату. Я закликаю свого російського колегу погодитись на проведення зустрічі і сісти за стіл переговорів”, — додав Кулеба.

Контекст

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров напередодні заявив, буцімто “хтось із його (Президента Володимира Зеленського — ред.) офісу сказав, що Путін-то готовий начебто (до зустрічі — ред.), але його оточення не радить йому зустрічатися із Зеленським один на один, тому що результат такої зустрічі тет-а-тет може бути несподіваним”.

“Цей потік свідомості навіть не буду коментувати. Якщо реагувати на всі публічні заяви, які звучать з Києва і з приводу можливих контактів на тому чи іншому рівні, і з приводу взагалі всього, що відбувається в Донбасі і навколо України, то не вистачить навіть вигадки, щоб все це якимось чином охопити. Вони фантазують повсюдно і щодня”, — сказав російський міністр.

Нагадаємо

Раніше за підсумками телефонної розмови лідерів РФ, Франції та Німеччини, що відбувся 11 жовтня, в Кремлі заявили, що сторони домовилися провести зустріч “нормандської четвірки” на рівні міністрів закордонних справ, щоб, в тому числі, обговорити наявність “передумов до можливої організації за доцільності і нормандського саміту”.

Після цього в Кремлі заявили, що терміни проведення зустрічі глав зовнішньополітичних відомств країн “нормандської четвірки” ще не визначені, але така зустріч може допомогти в організації саміту найвищого рівня.

Кулеба, відповідаючи на питання про можливість проведення саміту на рівні глав МЗС, раніше говорив, що Україна чекає сигнал від Москви, але поки “ніяких сигналів” українське дипвідомство не отримувало.

Додамо, що минулого тижня ЗМІ РФ повідомили, що лідери країн “нормандського формату” не змогли узгодити проведення саміту, обмежившись переговорами на рівні глав МЗС чотирьох держав.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Brent
$65.17
Bitcoin
$82,148.80
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$33.67
Золото
$3,138.75
Ethereum
$1,616.31