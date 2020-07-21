Кулеба назвал условия встречи Зеленского и Путина в Крыму

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 31319 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 101679 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 106568 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 133565 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 110643 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 131374 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102055 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102585 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104428 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102057 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Кулеба назвал условия встречи Зеленского и Путина в Крыму

Кулеба назвал условия встречи Зеленского и Путина в Крыму

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 21 июля. УНН. Встреча в Крыму Президента Украины Владимира Зеленского и российского лидера Владимира Путина возможна во время церемонии снятия российского флага и поднятия украинского флага в связи с восстановлением полного суверенитета временно оккупированного полуострова. Об этом на брифинге во вторник рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент УНН.

"Встреча в Крыму Президента Зеленского и Путина возможна во время церемонии снятия российского флага и поднятия там украинского флага в связи с восстановлением полного суверенитета во временно оккупированном Крыму. Ничего, к сожалению, о готовности провести такую церемонию мне не известно. Более того, президент Путин поехал в Крым с совершенно другой целью - закладывать новые корабли для ЧФ России, демонстрируя тем дальнейшее укрепление военного присутствия в Крыму, и нарушение обязательств России как государства-оккупанта. Поэтому ни встреча в Крыму, ни встреча на границе, является абсолютно немыслимой", - сказал министр.

Напомним, 20 июля президент России Владимир Путин прибыл в город Керчь в оккупированном Крыму, чтобы принять участие в церемонии закладки боевых кораблей для ВМФ России.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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