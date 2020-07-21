Кулеба назвав умови зустрічі Зеленського і Путіна в Криму

"Зустріч в Криму Президента Зеленського і Путіна можлива під час церемонії зняття російського прапору і підняття там українського прапору у зв’язку з відновленням повного суверенітету у тимчасово окупованому Криму. Нічого, нажаль, про готовність провести таку церемонію мені не відомо. Більш того, президент Путін поїхав в Крим з абсолютно іншою метою – закладати нові кораблі для ЧФ Росії, демонструючи тим подальше зміцнення військової присутності в Криму, і порушення зобов’язань Росії як держави-окупанта. Тому ані зустріч в Криму, ані зустріч на кордоні, є абсолютно немислимою", - сказав міністр.

Нагадаємо, 20 липня президент Росії Володимир Путін прибув в місто Керч в окупованому Криму, щоб взяти участь в церемонії закладки бойових кораблів для ВМФ Росії.