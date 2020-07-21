Кулеба назвав умови зустрічі Зеленського і Путіна в Криму

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19 березня, 18:42 • 100987 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 141336 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 118513 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 132806 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 136948 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 125318 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 172664 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 125904 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 125490 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 124333 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

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КИЇВ. 21 липня. УНН. Зустріч в Криму Президента України Володимира Зеленського і російського лідера Володимира Путіна можлива під час церемонії зняття російського прапору і підняття українського прапору у зв’язку з відновленням повного суверенітету тимчасово окупованого півострову. Про це на брифінгу у вівторок розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає кореспондент УНН.

"Зустріч в Криму Президента Зеленського і Путіна можлива під час церемонії зняття російського прапору і підняття там українського прапору у зв’язку з відновленням повного суверенітету у тимчасово окупованому Криму. Нічого, нажаль, про готовність провести таку церемонію мені не відомо. Більш того, президент Путін поїхав в Крим з абсолютно іншою метою – закладати нові кораблі для ЧФ Росії, демонструючи тим подальше зміцнення військової присутності в Криму, і порушення зобов’язань Росії як держави-окупанта. Тому ані зустріч в Криму, ані зустріч на кордоні, є абсолютно немислимою", - сказав міністр.

Нагадаємо, 20 липня президент Росії Володимир Путін прибув в місто Керч в окупованому Криму, щоб взяти участь в церемонії закладки бойових кораблів для ВМФ Росії.

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