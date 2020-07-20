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Путін прибув в окупований Крим

Путін прибув в окупований Крим

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 липня. УНН. Президент Росії Володимир Путін прибув в місто Керч в окупованому Криму, щоб взяти участь в церемонії закладки бойових кораблів для ВМФ Росії. Про це повідомляє "Крим.Реаліі", передає УНН.

Повідомляється, що захід пройде на суднобудівному заводі "Залив", звідки Путін по телемосту зв'яжеться також з російськими суднобудівними комплексами - "Севмаш" в Северодвінську і "Северная верфь" в Санкт-Петербурзі.
Крім того, за словами прессекретаря президента Росії Дмитра Пєскова, на самому "Заливе" Путін поспілкується з працюючими там суднобудівниками.

Як повідомляв УНН, Володимир Путін раніше заявив, що не пов'язує погіршення у відносинах між Україною і Росією з анексією українського Криму.

Так, Росія анексувала Крим і Севастополь після силової блокади українських військових частин і незаконного референдуму 16 березня 2014 року. Дану сецесію засуджує Україна і більшість країн світу. Крім того, з часів незаконного приєднання півострова до РФ політичних утисків зазнають кримські татари.

Пізніше Верховна Рада офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.

Незабаром після анексії Криму на Донбасі почався збройний конфлікт. Україна і Захід звинувачують Росію в збройній підтримці бойовиків.

Українські Національні Новини

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