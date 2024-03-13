Кулеба: наши ребята на фронте почувствуют увеличение поставок снарядов уже в обозримом будущем

Первые партии снарядов в рамках чешской инициативы Украина уже получит в обозримом будущем. Поставка снарядов Силам обороны не займет много месяцев. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Молдовы Михаем Попшоем, передает УНН.

На этой неделе у нас состоятся контакты с чешскими коллегами, где они подробно представят план поставок, и как это все будет работать. Мы готовы к полному сотрудничеству и содействию. По предварительным сигналам, которые мы получили, наши ребята на фронте почувствуют увеличение поставок снарядов уже в обозримом будущем. То есть это не займет много месяцев, - сказал Кулеба, отвечая на вопрос, как быстро Украина может получить боеприпасы, закупаемые по инициативе Чехии.

Детали

Кулеба отметил, что чешская инициатива рассчитана на реализацию в течение всего года.

То есть первая часть, первые снаряды начнут поступать, скажу так, в обозримой перспективе. А потом в течение года будут поступать дальше новые партии, - добавил министр.

Также глава МИД отметил, что, кроме чешской, есть и другие инициативы, в частности во время встречи в Вильнюсе, которая состоялась между министрами балтийских стран, Франции и Украины была обсуждена одна из таких инициатив.

Я призвал начать уже сегодня собирать на нее деньги также. Потому что все должны помнить одну вещь, каждый политик в Европе должен помнить: это не работает таким образом, что мы собрали деньги на чешскую инициативу, выдохнули и сказали: ну, мы все сделали, все нормально. Чешская инициатива - это хорошо, но недостаточно. Поэтому сегодня закрыли финансовый вопрос чешской инициативы, завтра уже должны закрывать финансовые вопросы других подобных инициатив. Они есть, и мы о них знаем. Все, чего не хватает для их реализации, - это финансового ресурса, - сказал Кулеба.

Кроме того, по его словам, если, кроме чешской инициативы, в этом году будут реализованы еще две, то российские оккупанты в Украине будут испытывать "гораздо более существенные проблемы на фронте".

Поэтому мы сейчас всех поблагодарили за чешскую инициативу: Молодцы, откладываем, работает инициатива. А теперь надо пробивать финансирование для реализации других подобных инициатив, и мы этим уже занимаемся, - резюмировал Кулеба.

Напомним

Чехия нашла возможность приобрести у третьих стран еще 200 000 артиллерийских боеприпасов для Сил обороны Украины.