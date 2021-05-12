Кулеба инициировал встречу с главой МИД Венгрии 13 мая

Цитата:

"Действительно, готовясь к визиту в Словакию, к участию в заседании Центрально-европейской пятерки, я инициировал встречу с Петером Сийярто. Я никогда не теряю возможности поговорить со своим венгерским коллегой и попытаться все-таки найти путь к решению тех противоречий, которые существуют между нами", - сказал Кулеба.

Детали

По его словам, Венгрия является неуступчивым и сложным партнером, но необходимо говорить и искать решения.

"В принципе, мой опыт во взаимодействии с Венгрией и работы с Петером показывает, что мы можем достигать общих результатов, мы можем решать узлы один за другим. Я надеюсь, что завтра в Словакии, в Братиславе во время нашей двусторонней встречи мы сможем хотя бы еще один узел решить", - рассказал Кулеба.

Добавим, что Дмитрий Кулеба впервые примет участие в заседании министров иностранных дел Центрально-европейской пятерки: Австрии, Словакии, Словении, Венгрии и Чехии.

Дополнение

Ранее Кулеба заявлял, что Венгрия является непростым партнером для Украины, но альтернативы достижения взаимопонимания не существует, поскольку она нужна нашей стране как надежный друг и партнер.



Кулеба сообщал, что Украина и Венгрия достигли договоренностей по ряду спорных вопросов - в частности, относительно законодательства о языке и образование.



Контекст

Отношения Украины и Венгрии в течение последних лет являются напряженными. Венгрия с сентября 2017 года ветирует решения в НАТО, касающиеся углубления сотрудничества с Украиной, а также блокирует диалог на политическом уровне. Так, Венгрия так и не сняла свое вето на встрече Комиссии Украина-НАТО.

Это происходит в знак протеста против ранее принятого украинского закона "Об образовании", который предусматривает, среди прочего, широкое внедрение украинского государственного языка, включая в учебных заведениях национальных меньшинств.

Будапешт считает, что он ограничивает права около 150 тысяч украинских венгров, живущих на Закарпатье.

С Закарпатьем связаны и другие инциденты. К примеру, в начале декабря 2020 года стало известно об исполнении гимна Венгрии после присяги новоизбранными депутатами Сюртовской ОТО Закарпатской области. Из-за этого было обращение в СБУ .

Кроме того, СБУ провела обыски в благотворительном фонде на Закарпатье из-за возможного вмешательства в политическую ситуацию в Украине.

После обысков СБУ министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто заявил, что в Украине "продолжаются непонятные политические качели относительно венгерских партий и венгерского меньшинства".

Венгрия даже обратилась к ОБСЕ относительно ситуации на Закарпатье с просьбой направить мониторинговую миссию в регион - и не раз.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал утверждения о "запугивании" венгров на Закарпатье спекуляцией.

Добавим, по данным МИД, в течение 2017 года состоялось пять, 2018 года семь встреч, 2019 года две и в 2020 году две встречи глав внешнеполитических ведомств Украины и Венгрии. В прошлом году - в феврале в Киеве и в мае - в Будапеште.