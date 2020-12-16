Кулеба анонсировал большое совещание послов Украины

"В четверг начнется конференция украинских послов, руководителей зарубежных дипломатических учреждений. Это большое событие, которое происходит раз в два года", - отметил Кулеба.

Также министр отметил, что впервые в истории совещание послов состоится в виртуальном режиме - из-за пандемии коронавирусной болезни COVID-19.

Ранее Дмитрий Кулеба пригласил главу МИД Турции Мевлюта Чавушоглу стать почетным гостем нынешней конференции украинских послов.