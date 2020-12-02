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Міністр закордонних справ Туреччини у грудні відвідає Київ

Міністр закордонних справ Туреччини у грудні відвідає Київ

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 грудня. УНН. У грудні Україну з візитом відвідає міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу. Про це повідомив глава МЗС України Дмитро Кулеба, передає УНН із посиланням на повідомлення МЗС.

Відзначимо, що Кулеба провів зустріч з міністром закордонних справ Туреччини Мевлютом Чавушоглу у рамках робочого візиту до Турецької Республіки 2 грудня.

Як повідомили у МЗС, Кулеба поновив запрошення Мевлюту Чавушоглу відвідати Україну з візитом у грудні цього року. Сторони домовилися опрацювати проведення в рамках цього візиту перших політико-безпекових консультацій міністрів закордонних справ і міністрів оборони України та Туреччини за формулою 2+2 (“Квадрига”).

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: МЗС Туреччини: Анкара вітає ініціативу "Кримська платформа"

“Я радий повідомити, що саме мій турецький друг і колега Мевлют Чавушоглу стане почесним гостем конференції українських послів, яка відбуватиметься в онлайн-режимі наприкінці цього року”, — додав він.

Глава МЗС України висловив вдячність турецькій стороні за незмінну підтримку суверенітету і територіальної цілісності нашої держави. Глави зовнішньополітичних відомств обмінялися думками щодо ситуації в регіоні та подальшої взаємодії в рамках міжнародних організацій.

Як повідомляв УНН, раніше Кулеба заявив, що Туреччина буде надійним партнером України в міжнародному координаційному механізмі "Кримська платформа".

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