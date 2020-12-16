Кулеба анонсував велику нараду послів України
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. Завтра, 17 грудня, розпочнеться кількаденна нарада послів України, що відбудеться у віддаленому форматі. Про це під час стратегічної дискусії "Дипломатія 2021" у середу, 16 грудня, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає кореспондент УНН.
"У четвер розпочнеться конференція українських послів, керівників закордонних дипломатичних установ. Це велика подія, яка відбувається раз на два роки", - зазначив Кулеба.
Також міністр зазначив, що уперше в історії нарада послів відбудеться у віртуальному режимі – через пандемію коронавірусної хвороби COVID-19.
Раніше Дмитро Кулеба запросив голову МЗС Туреччини Мевлюта Чавушоглу стати почесним гостем цьогорічної конференції українських послів.