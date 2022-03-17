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Кудин Денис: Мы сейчас работаем над тем, чтобы все, кто сейчас остался в Украине, смогли получить помощь

Киев • УНН

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КИЕВ. 18 марта. УНН. Первый заместитель Министра экономики Кудин Денис во время телемарафона сообщил, что государство работает над программой помощи украинцам, которые остались в стране. Об этом информирует УНН.

Цитата

"Мы сейчас работаем над тем, чтобы все, кто сейчас остался в Украине, смогли получить, во-первых, помощь. Подъемные средства. Для того, чтобы себя прокормить на этот короткий период времени.

Во вторых, чтобы у каждого было жильё где можно разместиться на время боевых действий.

И третье мы активно работаем над тем чтобы люди себе могли найти временную работу", - заявил чиновник.

Напомним

В этом же эфире, Кудин Денис заявил, что с сегодняшнего дня уменьшатся цены на горючее.

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