Кудин Денис: Мы сейчас работаем над тем, чтобы все, кто сейчас остался в Украине, смогли получить помощь
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. Первый заместитель Министра экономики Кудин Денис во время телемарафона сообщил, что государство работает над программой помощи украинцам, которые остались в стране. Об этом информирует УНН.
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"Мы сейчас работаем над тем, чтобы все, кто сейчас остался в Украине, смогли получить, во-первых, помощь. Подъемные средства. Для того, чтобы себя прокормить на этот короткий период времени.
Во вторых, чтобы у каждого было жильё где можно разместиться на время боевых действий.
И третье мы активно работаем над тем чтобы люди себе могли найти временную работу", - заявил чиновник.
Напомним
В этом же эфире, Кудин Денис заявил, что с сегодняшнего дня уменьшатся цены на горючее.