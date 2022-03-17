Кудін Денис: Ми зараз працюємо над тим, щоб всі, хто зараз залишився в Україні, змогли отримати допомогу
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Перший заступник Міністра економіки Кудін Денис під час телемарафону повідомив, що держава працює над програмою допомоги українцям, які залишилися в країні. Про це інформує УНН.
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"Ми зараз працюємо над тим, щоб всі, хто зараз залишився в Україні, змогли отримати, по-перше, допомогу. Підьйомні кошти. Для того, щоб себе прогодувати на цей короткий період часу.
По друге, щоб у кожного було житло де можна розміститися на час бойових дій.
І третє ми активно працюєм над тим щоб люди собі могли знайти тимчасову роботу", - заявив чиновник.
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У цьому ж ефірі, Кудін Денис заявив, що з сьогоднішнього дня зменшаться ціни на пальне.