Уже з завтрашнього дня ціна дизеля знижується в Україні - Кудін Денис
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Перший заступник Міністра економіки Кудін Денис під час телемарафону повідомив, що в Україні зменшиться ціна напаливо. Про це інформує УНН.
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"Уже з завтрашнього дня ціна дизеля знижується в Україні на 5 грн. Сьгодні максимальна ціна 44,90 грн. Уже завтра ви побачете на селах не більше ніж 39 грн 96 коп.
По бензину зниження ще більше – 7 грн 76 коп. Тобто було 43,52 стане с завтрашнього дня не більше ніж 35 грн 76 коп. Дуже значне зниження!" - заявив чиновник.
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