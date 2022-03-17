Уже с завтрашнего дня цена дизеля снижается в Украине-Кудин Денис

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"Уже с завтрашнего дня цена дизеля снижается в Украине на 5 грн. Сегодня максимальная цена 44,90 грн. Уже завтра вы увидите на селах не более чем 39 грн 96 коп.

По бензину снижение еще больше - 7 грн 76 коп. То есть было 43,52 станет с завтрашнего дня не более чем 35 грн 76 коп. Очень значительное снижение!" - заявил чиновник.

Напомним

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