Уже с завтрашнего дня цена дизеля снижается в Украине-Кудин Денис
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Первый заместитель министра экономики Кудин Денис во время телемарафона сообщил, что в Украине уменьшится цена на топливо. Об этом информирует УНН.
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"Уже с завтрашнего дня цена дизеля снижается в Украине на 5 грн. Сегодня максимальная цена 44,90 грн. Уже завтра вы увидите на селах не более чем 39 грн 96 коп.
По бензину снижение еще больше - 7 грн 76 коп. То есть было 43,52 станет с завтрашнего дня не более чем 35 грн 76 коп. Очень значительное снижение!" - заявил чиновник.
Напомним
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