Кубок открытых сердец: как бизнес учил "солнечных" детей в боулинг играть

ukru
В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 98773 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 101928 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 102285 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 116420 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 103340 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 105812 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 112704 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117233 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 123052 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134786 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Вице-президент США рассказал, почему американцы не могут купить дом

Вице-президент США рассказал, почему американцы не могут купить дом

10 марта, 20:15 • 58624 просмотра
Одесса под атакой вражеских дронов, раздаются взрывы

Одесса под атакой вражеских дронов, раздаются взрывы

10 марта, 21:05 • 41463 просмотра
рф атаковала Одессу: пожары на складе и в жилом доме

рф атаковала Одессу: пожары на складе и в жилом доме

10 марта, 22:41 • 25007 просмотра
В рф заявили о массовой атаке БПЛА на москву

В рф заявили о массовой атаке БПЛА на москву

02:13 • 20457 просмотра
Бессонная ночь в россии: масштабная атака дронов, есть погибшие, раненые, пожары, разрушения

Бессонная ночь в россии: масштабная атака дронов, есть погибшие, раненые, пожары, разрушения

04:46 • 72027 просмотра
публикации
Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

10 марта, 16:00 • 102807 просмотра
Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

10 марта, 15:15 • 116420 просмотра
14 "здоровых" продуктов, которые могут навредить вашему здоровью

14 "здоровых" продуктов, которые могут навредить вашему здоровью

10 марта, 09:54 • 122977 просмотра
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

7 марта, 15:14 • 190212 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

7 марта, 08:52 • 223475 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 76160 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 103848 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 105510 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 111477 просмотра
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

7 марта, 19:45 • 199001 просмотра
Актуальное
Кубок открытых сердец: как бизнес учил "солнечных" детей в боулинг играть

Кубок открытых сердец: как бизнес учил "солнечных" детей в боулинг играть

Киев  •  УНН

 • 28089 просмотра

КИЕВ. 13 декабря. УНН. В столице 9 декабря этого года состоялся турнир по боулингу для “солнечных” детей, передает корреспондент УНН.

Цель турнира — сбор средств, необходимых для Центра развития детей с синдромом Дауна.

“Наша организация сегодня празднует 14 лет, была создана родителями, которые воспитывают детей с синдромом Дауна. Миссия организации — это улучшение жизни детей с синдромом Дауна по всей Украине. Цель турнира — объединить усилия бизнеса и родительской организации, показать возможности детей, усилить их финансовыми вкладами компаний”, — рассказал организатор турнира, президент ВБО “Даун Синдром” Сергей Курьянов.

По данным ВОЗ, в Украине проживает около 15 тыс. человек с синдромом Дауна, из которых около 8 тыс. — дети.

“На сегодняшний день наша организация насчитывает 987 участников. Это родители и дети из разных регионов Украины. За последние 5 лет родителями создано 17 родительских организаций в каждом регионе. Родители начали верить в сеть поддержки детей с синдромом Дауна”, — сказал Курьянов.

ВБО "Даун Синдром" действует по 4 основным направлениям — “Центр раннего развития”, модель школьной мира “Перспектива 21-3”, “Украинская медицинская группа” и “Поддержка трудоустройства для молодых людей с синдромом Дауна”.

“Цель проекта „Поддержка трудоустройства для молодых людей с синдромом Дауна“, стартовавшего в октябре, создать профессиональную команду, которая будет обеспечивать подготовку и введение на рабочее место, а также адаптацию рабочего места для того, чтобы человек с синдромом Дауна работал в определенной организации, офисе или высшем заведении, исходя из его максимальных возможностей”, — пояснил Курьянов.

Ребенок с синдромом Дауна может родиться в любой семье, независимо от социального или экономического статуса, экологии или наследственности. Предусмотреть, вычислить или предотвратить это — невозможно. В народе таких детей называют “солнечными”, потому что обычно они очень дружелюбны и открыты. Они нуждаются в особой поддержке. В Украине поддержку “солнечным” детям оказывают благотворительные организации, международные доноры и социально-ответственный бизнес.

Одной из таких социально-ответственных компаний на турнире стал оператор государственных лотерей “М.С.Л.”.

"Цель данного мероприятия очень проста — это веселая помощь солнечным детям. Это уже традиционный кубок. Мы впервые в этом году присоединились и наряду с поддержкой футбольного чемпионата и чемпионата по пейнтболу, боулинг стал еще одной возможностью привлечь людей, сотрудников компании и детей к единому порыву, в котором дети получают финансовую помощь, сотрудники — возможность тимбилдинга, а “М.С.Л. “подтверждает свой статус социально ответственной компании, которая поддерживает важные проекты для общества”, — пояснил директор по маркетингу оператора государственных лотерей “М.С.Л.” Павел Вайсеро.

По итогам мероприятия организаторам удалось собрать рекордные для турнира по боулингу 250 тыс. гривен. Собранные средства будут направлены на поддержку “солнечных” детей.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество

Обратиться по вопросам размещения рекламы