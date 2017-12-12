Кубок открытых сердец: как бизнес учил "солнечных" детей в боулинг играть

Цель турнира — сбор средств, необходимых для Центра развития детей с синдромом Дауна.

“Наша организация сегодня празднует 14 лет, была создана родителями, которые воспитывают детей с синдромом Дауна. Миссия организации — это улучшение жизни детей с синдромом Дауна по всей Украине. Цель турнира — объединить усилия бизнеса и родительской организации, показать возможности детей, усилить их финансовыми вкладами компаний”, — рассказал организатор турнира, президент ВБО “Даун Синдром” Сергей Курьянов.

По данным ВОЗ, в Украине проживает около 15 тыс. человек с синдромом Дауна, из которых около 8 тыс. — дети.

“На сегодняшний день наша организация насчитывает 987 участников. Это родители и дети из разных регионов Украины. За последние 5 лет родителями создано 17 родительских организаций в каждом регионе. Родители начали верить в сеть поддержки детей с синдромом Дауна”, — сказал Курьянов.

ВБО "Даун Синдром" действует по 4 основным направлениям — “Центр раннего развития”, модель школьной мира “Перспектива 21-3”, “Украинская медицинская группа” и “Поддержка трудоустройства для молодых людей с синдромом Дауна”.

“Цель проекта „Поддержка трудоустройства для молодых людей с синдромом Дауна“, стартовавшего в октябре, создать профессиональную команду, которая будет обеспечивать подготовку и введение на рабочее место, а также адаптацию рабочего места для того, чтобы человек с синдромом Дауна работал в определенной организации, офисе или высшем заведении, исходя из его максимальных возможностей”, — пояснил Курьянов.

Ребенок с синдромом Дауна может родиться в любой семье, независимо от социального или экономического статуса, экологии или наследственности. Предусмотреть, вычислить или предотвратить это — невозможно. В народе таких детей называют “солнечными”, потому что обычно они очень дружелюбны и открыты. Они нуждаются в особой поддержке. В Украине поддержку “солнечным” детям оказывают благотворительные организации, международные доноры и социально-ответственный бизнес.

Одной из таких социально-ответственных компаний на турнире стал оператор государственных лотерей “М.С.Л.”.

"Цель данного мероприятия очень проста — это веселая помощь солнечным детям. Это уже традиционный кубок. Мы впервые в этом году присоединились и наряду с поддержкой футбольного чемпионата и чемпионата по пейнтболу, боулинг стал еще одной возможностью привлечь людей, сотрудников компании и детей к единому порыву, в котором дети получают финансовую помощь, сотрудники — возможность тимбилдинга, а “М.С.Л. “подтверждает свой статус социально ответственной компании, которая поддерживает важные проекты для общества”, — пояснил директор по маркетингу оператора государственных лотерей “М.С.Л.” Павел Вайсеро.

По итогам мероприятия организаторам удалось собрать рекордные для турнира по боулингу 250 тыс. гривен. Собранные средства будут направлены на поддержку “солнечных” детей.