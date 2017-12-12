Кубок відкритих сердець: як бізнес вчив “сонячних“ дітлахів у боулінг грати

Мета турніру — збір коштів, необхідних для Центру розвитку дітей із синдромом Дауна.

“Наша організація сьогодні святкує 14 років, була створена батьками, які виховують дітей із синдромом Дауна. Місія організації — це покращення життя дітей із синдромом Дауна по всій Україні. Мета турніру — об’єднати зусилля бізнесу та батьківської організації, показати можливості дітей, підсилити їх фінансовими вкладами компаній”, — розповів організатор турніру, президент ВБО “Даун Синдром” Сергій Кур’янов.

За даними ВООЗ, в Україні проживає близько 15 тис. людей із синдромом Дауна, з яких близько 8 тис. — діти.

“На сьогоднішній день наша організація налічує 987 учасників. Це батьки і діти з різних регіонів України. За останні 5 років батьками створено 17 батьківських організацій в кожному регіоні. Батьки почали вірити у мережу підтримки дітей із синдромом Дауна”, — сказав Кур’янов.

Центр розвитку дітей із синдромом Дауна діє за 4 основними напрямками — “Центр раннього розвитку”, модель шкільної світи “Перспектива 21-3”, " Українська медична група" та “Підтримка працевлаштування для молодих людей із синдромом Дауна”.

“Мета проекту „Підтримане працевлаштування для молодих людей із синдромом Дауна“, що стартував у жовтні, створити професійну команду, яка буде забезпечувати підготовку і введення на робоче місце, а також адаптацію робочого місця для того, щоб молода людина із синдромом Дауна працювала в певній організації, офісі чи вищому закладі, виходячи з її максимальних можливостей”, — пояснив Кур’янов.

Дитина з синдромом Дауна може народитися в будь-якій сім’ї, незалежно від соціального чи економічного статусу, екології або спадковості. Передбачити, вирахувати чи запобігти цьому — неможливо. У народі таких діток називають “сонячними”, бо зазвичай вони дуже доброзичливі та відкриті. Вони потребують особливої підтримки. В Україні підтримку “сонячним” дітям надають благодійні організації, міжнародні донори та соціально-відповідальний бізнес.

Однією з таких соціально-відповідальних компаній на турнірі став оператор державних лотерей “М.С.Л.”.

“Мета даного заходу дуже проста — це весела допомога сонячним діткам. Це вже традиційний кубок. Ми вперше цього року долучилися і наряду із підтримкою футбольного чемпіонату та чемпіонату з пейнтболу, боулінг став ще однією можливістю долучити людей, співробітників компанії і дітей до єдиного пориву, в якому дітки отримують фінансову допомогу, співробітники — можливість тімбілдінгу, а „М.С.Л.“ підтверджує свій статус соціально відповідальної компанії, яка підтримує важливі проекти для суспільства”, — пояснив директор з маркетингу оператора державних лотерей “М.С.Л.” Павло Вайсеро.

За підсумками заходу організаторам вдалось зібрати рекордні для турніру з боулінгу 250 тис. гривень. Зібрані кошти будуть спрямовані на підтримку “сонячних” малюків.