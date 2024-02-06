Кто заказал Катю Гандзюк: дело пытаются затянуть по сроку давности
Киев • УНН
Дело об убийстве херсонской активистки Кати Гандзюк рискует быть закрытым из-за истечения срока давности, поскольку защита пытается затянуть судебное разбирательство.
Дело херсонской активистки Кати Гандзюк пытаются затянуть по сроку давности. Об этом написал председатель Комитета по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин в соцсети Фесбук, передает УНН.
Дело Кати Гандзюк пытаются затянуть по сроку давности. 5 февраля состоялось фактически первое заседание, где началось рассмотрение апелляции по делу Кати Гандзюк. Обвиняемая сторона ходатайствовала о признанных виновными в убийстве Кати Левина и Мангера. У первого, оказывается, больное сердце и ему нельзя находиться под стражей, а второму вызвали скорую из-за давления и температуры. Неудивительно, традиционно убийцы становятся очень болезненными приходится отвечать за содеянное
Детали
Юрчишин настаивает, что эта апелляция выглядит так, что сторона защиты хочет максимально затянуть это дело, так как с момента нападения на херсонскую активистку прошло немало времени, а затем дело могут закрыть по сроку давности.
По расчетам Юрчишина привлечь виновных к уголовной ответственности можно будет до 2028 года, ведь само нападение произошло в 2018 году.
5,5 лет убийце уже оттянули. Сторона защиты будет максимально тормозить дело, заявляя, что якобы не все версии проверены. Нагрузка на суды сейчас безумная. Следующее заседание состоится 12 февраля, а потом - аж в апреле. Интерес к делу Кати Гандзюк падает, а это только на пользу виновным.
Он также отметил, что параллельно с выше описанным, оказывается давление на судью Иванину из Днепровского районного суда, которая объявила приговор убийцам.
Мы уже получили частичный ответ на вопрос Кто заказал Катю Гандзюк? доказав, что справедливость есть. Теперь должны держать это дело на слуху и довести виновных до окончательного заключения.
Дополнительно
В июне 2023 года двум виновным в убийстве активистки присудили по 10 лет лишения свободы. Экс-главу Херсонского облсовета Владислава Мангера признали виновным в заказе нападения, а его помощника Алексея Левина - в организации.
В июне 2019 года суд признал виновными и назначил наказание членам группы нападавших: Торбину - 6,5, Грабчуку - 6, Васяновичу и Вишневскому - по 4, Горбунову - 3 года лишения свободы.
За заранее не обещанное сокрытие преступления в октябре 2020 года суд вынес приговор Игорю Павловскому.
Кто заказал Катю Гандзюк: дело пытаются затянуть по сроку давности
Дело об убийстве херсонской активистки Кати Гандзюк рискует быть закрытым из-за истечения срока давности, поскольку защита пытается затянуть судебное разбирательство.
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