Хто замовив Катю Гандзюк: справу намагаються затягнути за строком давності

Справу херсонської активістки Каті Гандзюк намагаються затягнути за строком давності. Про це написав голова Комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин у соцмережі Фесбук, передає УНН.

Справу Каті Гандзюк намагаються затягнути за строком давності. 5 лютого відбулося фактично перше засідання, де почався розгляд апеляції у справі Каті Гандзюк. Обвинувачена сторона клопоталася щодо визнаних винними у вбивстві Каті Левіна та Мангера. У першого, виявляється, хворе серце і йому не можна перебувати під вартою, а другому викликали швидку через тиск і температуру. Не дивно, традиційно убивці стають дуже хворобливими доводиться відповідати за скоєне – написав Юрчишин.

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Юрчишин наполягає, що ця апеляція виглядає так, що сторона захисту хоче максимально затягнути цю справу, бо ж від моменту нападу на херсонську активісту пройшло чимало часу, а відтак справу можуть закрити за строком давності.

По розрахункам Юрчишина притягнути винних до кримінальної відповідальності можна буде до 2028 року, адже сам напад відбувся у 2018 році.

5,5 років вбивці вже відтягнули. Сторона захисту буде максимально гальмувати справу, заявляючи, що нібито не всі версії перевірені. Навантаження на суди зараз шалене. Наступне засідання відбудеться 12 лютого, а потім — аж у квітні. Інтерес до справи Каті Гандзюк падає, а це тільки на користь винним. – аргументував свої припущення активіст.

Він також зазначив, що паралельно з вище описаним, чиниться тиск на суддю Іваніну з Дніпровського районного суду, яка оголосила вирок убивцям.

Ми вже отримали часткову відповідь на питання Хто замовив Катю Гандзюк? довівши, що справедливість є. Тепер мусимо тримати цю справу на слуху та довести винних до остаточного ув’язнення. – закликав Юрчишин.

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У червні 2023 року двом винним у вбивстві активістки присудили по 10 років позбавлення волі. Ексголову Херсонської облради Владислава Мангера визнали винним у замовленні нападу, а його помічника Олексія Левіна — в організації.

У червні 2019 року суд визнав винними та призначив покарання членам групи нападників: Торбіну – 6,5, Грабчуку – 6, Васяновичу та Вишневському – по 4, Горбунову – 3 роки позбавлення волі.

За заздалегідь не обіцяне приховування злочину у жовтні 2020 року суд виніс вирок Ігорю Павловському.