Кто будет иметь право на новые "детские" выплаты: объяснение
С 1 января 2026 года в Украине вводится новый порядок государственной помощи при рождении ребенка. Это означает, что часть семей получит единовременные выплаты, а другие смогут рассчитывать на регулярные средства до достижения ребенком определенного возраста. Об этом сообщила первая заместитель министра социальной политики, семьи и единства Людмила Шемелинец в эфире телемарафона, пишет УНН.
По словам Шемелинец, новая система предусматривает, что 50 тысяч гривен будут выплачиваться единовременно при рождении ребенка.
Эта сумма будет касаться только тех матерей, которые родили после 1 января 2026 года.
"Если мы говорим обо всех других видах выплат, то они будут гарантированы и для тех детей, которым по состоянию на 1 января 2026 года еще не исполнился один год", – подчеркнула первая заместитель министра.
Она уточнила, что родители детей, которым на 1 января 2026 года еще не исполнится один год, смогут получать ежемесячную помощь в размере 7 тысяч гривен до достижения ребенком годовалого возраста.
Также после того, как ребенку исполнится один год, семьи смогут получить поддержку по программе "еЯсли".
Верховная Рада приняла законопроект о единовременной выплате 50 тысяч гривен при рождении ребенка с 2026 года. Демограф Светлана Аксенова считает, что эта сумма не повлияет на демографическую ситуацию из-за войны, но может поддержать некоторые категории женщин и семьи.