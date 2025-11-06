Кто будет иметь право на новые "детские" выплаты: объяснение

ukenru
12:47 • 5426 просмотра
Атака рф обесточила восемь шахт на Днепропетровщине, более 2500 горняков оказались под землей - Минэнерго
12:10 • 10735 просмотра
Украину накроет антициклон 7 ноября: синоптик прогнозирует сухую и теплую погоду
11:26 • 12369 просмотра
Зеленский подписал новые санкции против рф и анонсировал очередные решения СНБО: чего касается
Эксклюзив
08:00 • 33013 просмотра
Помощь в размере 50 тысяч гривен не повысит желание иметь детей: демограф объяснила, в чем проблема
6 ноября, 07:22 • 30596 просмотра
россия снова атаковала железную дорогу в Украине: поезда на востоке меняют маршруты и задерживаются
5 ноября, 21:56 • 34919 просмотра
путин просил урегулировать войну в Украине - Трамп о последнем разговоре с главой рф
5 ноября, 20:20 • 49007 просмотра
Гуманитарную поездку Анджелины Джоли в Херсон прервали сотрудники ТЦК: что известно об инциденте с охранником звезды
5 ноября, 17:06 • 38470 просмотра
В Украине 6 ноября введут графики отключений света во всех регионах – Укрэнерго
Эксклюзив
5 ноября, 15:51 • 32203 просмотра
Часть домов в Киеве подключается к отоплению согласно индивидуальному решению жильцов - КГГА
Эксклюзив
5 ноября, 15:03 • 51635 просмотра
Блокировка счетов украинцев: адвокат рассказал, в каких случаях это могут сделать банки, и как доказать законность операций
публикации
Эксклюзивы
Меган Маркл возвращается к актерской деятельности спустя восемь лет после ухода из Голливуда 6 ноября, 07:34 • 16220 просмотра
Кинбурнская коса разрушена: экологи и военные сообщают о катастрофических последствиях 09:24 • 10076 просмотра
В Киеве расследуют исчезновение начальника отделения полиции и арестованных средств 09:36 • 6676 просмотра
Оффшорные схемы: как компания с российским следом AAL Group Ltd легализовалась в ОАЭ и получила доступ к украинским вертолетам 09:50 • 15326 просмотра
Как правильно стирать зимние куртки: советы для пуховых, шерстяных и синтетических моделей 10:56 • 12860 просмотра
В Украине запускают программу "Деньги ходят за учителем": что это и какие условия для педагогов 13:00 • 4624 просмотра
Как правильно стирать зимние куртки: советы для пуховых, шерстяных и синтетических моделейPhoto10:56 • 13276 просмотра
Оффшорные схемы: как компания с российским следом AAL Group Ltd легализовалась в ОАЭ и получила доступ к украинским вертолетамPhoto09:50 • 15724 просмотра
Помощь в размере 50 тысяч гривен не повысит желание иметь детей: демограф объяснила, в чем проблема
Эксклюзив
08:00 • 33016 просмотра
Блокировка счетов украинцев: адвокат рассказал, в каких случаях это могут сделать банки, и как доказать законность операций
Эксклюзив
5 ноября, 15:03 • 51638 просмотра
Меган Маркл возвращается к актерской деятельности спустя восемь лет после ухода из Голливуда 6 ноября, 07:34 • 16538 просмотра
Ким Кардашьян обвиняет ChatGPT в своих проваленных экзаменах на адвоката 5 ноября, 15:25 • 22273 просмотра
Звезда «Мстителей» Себастиан Стэн говорит, что киновселенная Marvel сформировала его как актера 5 ноября, 14:19 • 24231 просмотра
Роберт Паттинсон раскрыл детали изнурительных съемок "Дюны 3" в пустыне 5 ноября, 08:51 • 40968 просмотра
Исполнитель роли Цукерберга всколыхнул мир селебрити: Джесси Айзенберг заявил, что готов пожертвовать почку незнакомцу 4 ноября, 16:38 • 45190 просмотра
Кто будет иметь право на новые "детские" выплаты: объяснение

Киев • УНН

 • 434 просмотра

С 1 января 2026 года в Украине вводится новый порядок государственной помощи при рождении ребенка. Часть семей получит единовременные выплаты, другие – регулярные средства до достижения ребенком определенного возраста.

Кто будет иметь право на новые "детские" выплаты: объяснение

С 1 января 2026 года в Украине вводится новый порядок государственной помощи при рождении ребенка. Это означает, что часть семей получит единовременные выплаты, а другие смогут рассчитывать на регулярные средства до достижения ребенком определенного возраста. Об этом сообщила первая заместитель министра социальной политики, семьи и единства Людмила Шемелинец в эфире телемарафона, пишет УНН.

Детали

По словам Шемелинец, новая система предусматривает, что 50 тысяч гривен будут выплачиваться единовременно при рождении ребенка.

При рождении ребенка будут выплачивать 50 000 грн: Рада приняла решение05.11.25, 13:19 • 24116 просмотров

Эта сумма будет касаться только тех матерей, которые родили после 1 января 2026 года.

"Если мы говорим обо всех других видах выплат, то они будут гарантированы и для тех детей, которым по состоянию на 1 января 2026 года еще не исполнился один год", – подчеркнула первая заместитель министра.

Она уточнила, что родители детей, которым на 1 января 2026 года еще не исполнится один год, смогут получать ежемесячную помощь в размере 7 тысяч гривен до достижения ребенком годовалого возраста.

Также после того, как ребенку исполнится один год, семьи смогут получить поддержку по программе "еЯсли".

Напомним

Верховная Рада приняла законопроект о единовременной выплате 50 тысяч гривен при рождении ребенка с 2026 года. Демограф Светлана Аксенова считает, что эта сумма не повлияет на демографическую ситуацию из-за войны, но может поддержать некоторые категории женщин и семьи.

Алла Киосак

Украина