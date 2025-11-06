Хто матиме право на нові "дитячі" виплати: пояснення

ukenru
Ексклюзив
14:11 • 4838 перегляди
У Раді запропонували створити "реєстр дропів": у чому полягає основна ідея законопроєкту, та коли його розгляне комітет
12:47 • 10981 перегляди
Атака рф знеструмила вісім шахт на Дніпропетровщині, понад 2500 гірників опинились під землею - Міненерго
12:10 • 13494 перегляди
Україну накриє антициклон 7 листопада: синоптик прогнозує суху та теплу погоду
11:26 • 14512 перегляди
Зеленський підписав нові санкції проти рф і анонсував чергові рішення РНБО: чого стосується
Ексклюзив
6 листопада, 08:00 • 36290 перегляди
Допомога у розмірі 50 тисяч гривень не підвищить бажання мати дітей: демографиня пояснила, в чому проблема
6 листопада, 07:22 • 31689 перегляди
росія знову атакувала залізницю в Україні: поїзди на сході змінюють маршрути та затримуються
5 листопада, 21:56 • 35529 перегляди
путін просив врегулювати війну в Україні - Трамп про останню розмову з очільником рф
5 листопада, 20:20 • 49304 перегляди
Гуманітарну поїздку Анджеліни Джолі до Херсона перервали співробітники ТЦК: що відомо про інцидент з охоронцем зірки
5 листопада, 17:06 • 38545 перегляди
В Україні 6 листопада запровадять графіки вимкнень світла у всіх регіонах – Укренерго
Ексклюзив
5 листопада, 15:51 • 32329 перегляди
Частина будинків у Києві підключається до опалення згідно з індивідуальним рішенням мешканців - КМДА
Популярнi новини
Меган Маркл повертається до акторства через вісім років після відходу з ГоллівудуPhoto6 листопада, 07:34 • 18824 перегляди
Кінбурнська коса зруйнована: екологи та військові повідомляють про катастрофічні наслідки 09:24 • 11922 перегляди
У Києві розслідують зникнення начальника відділення поліції та арештованих коштів 09:36 • 10184 перегляди
Офшорні схеми: як компанія з російським слідом AAL Group Ltd легалізувалася в ОАЕ і отримала доступ до українських вертольотівPhoto09:50 • 18551 перегляди
Як правильно прати зимові куртки: поради для пухових, вовняних та синтетичних моделейPhoto10:56 • 16182 перегляди
Меган Маркл повертається до акторства через вісім років після відходу з ГоллівудуPhoto6 листопада, 07:34 • 18980 перегляди
Кім Кардаш'ян звинувачує ChatGPT у своїх провалених іспитах на адвокатаVideo5 листопада, 15:25 • 23169 перегляди
Зірка “Месників” Себастіан Стен каже, що кіновсесвіт Marvel сформував його, як актора5 листопада, 14:19 • 25137 перегляди
Роберт Паттінсон розкрив деталі виснажливих зйомок "Дюни 3" у пустелі5 листопада, 08:51 • 41790 перегляди
Виконавець ролі Цукерберга сколихнув світ селебріті: Джессі Айзенберг заявив, що готовий пожертвувати нирку незнайомцю4 листопада, 16:38 • 45979 перегляди
Хто матиме право на нові "дитячі" виплати: пояснення

Київ • УНН

 • 1076 перегляди

З 1 січня 2026 року в Україні запроваджується новий порядок державної допомоги при народженні дитини. Частина сімей отримає одноразові виплати, інші - регулярні кошти до досягнення дитиною певного віку.

Хто матиме право на нові "дитячі" виплати: пояснення

З 1 січня 2026 року в Україні запроваджується новий порядок державної допомоги при народженні дитини. Це означає, що частина сімей отримає одноразові виплати, а інші зможуть розраховувати на регулярні кошти до досягнення дитиною певного віку. Про це повідомила перша заступниця міністра соціальної політики, сім’ї та єдності Людмила Шемелинець в ефірі телемарафону, пише УНН.

Деталі

За словами Шемелинець, нова система передбачає, що 50 тисяч гривень виплачуватимуть одноразово при народженні дитини.

При народженні дитини виплачуватимуть 50 000 грн: Рада ухвалила рішення05.11.25, 13:19 • 24164 перегляди

Ця сума стосуватиметься лише тих матерів, які народили після 1 січня 2026 року.

"Якщо ми говоримо про всі інші види виплат, то вони будуть гарантовані і для тих дітей, яким станом на 1 січня 2026 року ще не виповнилося одного року", – підкреслила перша заступниця міністра.

Вона уточнила, що батьки дітей, яким на 1 січня 2026 року ще не виповниться одного року, зможуть отримувати щомісячну допомогу обсягом 7 тисяч гривень до досягнення дитиною однорічного віку.

Також після того, як дитині виповниться один рік, сім’ї зможуть отримати підтримку за програмою "єЯсла".

Нагадаємо

Верховна Рада ухвалила законопроєкт про одноразову виплату 50 тисяч гривень при народженні дитини з 2026 року. Демографиня Світлана Аксьонова вважає, що ця сума не вплине на демографічну ситуацію через війну, але може підтримати деякі категорії жінок та родини.

Алла Кіосак

СуспільствоПолітика
Державний бюджет
Кабінет Міністрів України
Війна в Україні
Міністерство національної єдності України
Україна