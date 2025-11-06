Хто матиме право на нові "дитячі" виплати: пояснення

З 1 січня 2026 року в Україні запроваджується новий порядок державної допомоги при народженні дитини. Це означає, що частина сімей отримає одноразові виплати, а інші зможуть розраховувати на регулярні кошти до досягнення дитиною певного віку. Про це повідомила перша заступниця міністра соціальної політики, сім’ї та єдності Людмила Шемелинець в ефірі телемарафону, пише УНН.

Деталі

За словами Шемелинець, нова система передбачає, що 50 тисяч гривень виплачуватимуть одноразово при народженні дитини.

При народженні дитини виплачуватимуть 50 000 грн: Рада ухвалила рішення

Ця сума стосуватиметься лише тих матерів, які народили після 1 січня 2026 року.

"Якщо ми говоримо про всі інші види виплат, то вони будуть гарантовані і для тих дітей, яким станом на 1 січня 2026 року ще не виповнилося одного року", – підкреслила перша заступниця міністра.

Вона уточнила, що батьки дітей, яким на 1 січня 2026 року ще не виповниться одного року, зможуть отримувати щомісячну допомогу обсягом 7 тисяч гривень до досягнення дитиною однорічного віку.

Також після того, як дитині виповниться один рік, сім’ї зможуть отримати підтримку за програмою "єЯсла".

Нагадаємо

Верховна Рада ухвалила законопроєкт про одноразову виплату 50 тисяч гривень при народженні дитини з 2026 року. Демографиня Світлана Аксьонова вважає, що ця сума не вплине на демографічну ситуацію через війну, але може підтримати деякі категорії жінок та родини.