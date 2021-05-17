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КСУ продолжит рассмотрение вопросов о люстрации и законности назначения Шкарлета

Киев • УНН

 • 17980 просмотра

КИЕВ. 17 мая. УНН. Конституционный Суд Украины на этой неделе согласно повестке дня рассмотрит вопросы конституционности положений так называемого закона о люстрации, изменений в Избирательный кодекс, а также открытия конституционного производства по делу о назначении министром образования и науки Сергея Шкарлета. Об этом УНН сообщает со ссылкой на повестку дня КСУ и информацию представителя Верховной Рады в Конституционном Суде, народного депутата Ольги Совгири.

КСУ продолжит рассмотрение вопросов о люстрации и законности назначения Шкарлета

Детали

В течение текущей недели КСУ планирует рассмотреть вопрос:

  • 18 мая по конституционному представлению народных депутатов относительно конституционности некоторых положений Закона "О Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг", а также ряда указов Президента Украины (за период 2018-2019 годов), которыми назначены на должности члены НКРЭКУ.

В представлении указывается, что Конституция Украины определяет исчерпывающий перечень должностей, назначение на которые осуществляется Президентом Украины, и в их перечень не входят должности членов НКРЭКУ. Поскольку Конституцией исчерпывающе определен объем полномочий Президента Украины, то, по мнению авторов представления, выдача им обжалованных указов осуществлено с превышением конституционных полномочий.

  • 18 мая по конституционным представлениям народных депутатов и Верховного Суда Украины относительно конституционности ряда положений Закона "Об очистке власти" (так называемый закон о люстрации).
  • 20 мая Суд начнет рассмотрение дела по конституционному представлению народных депутатов относительно конституционности положений Избирательного кодекса. Поскольку дело будет рассматриваться в порядке устного производства, Суд заслушает устно позиции участников и привлеченных экспертов по делу с прямой трансляцией заседания.

Речь идет о конституционном представлении 45 народных депутатов относительно конституционности ряда положений Избирательного кодекса Украины, в частности в части проведения выборов народных депутатов исключительно по пропорциональной системе.

  • 18 мая Большая палата КСУ планирует рассмотреть вопрос об открытии конституционного производства по делу о конституционности постановления Верховной Рады Украины "О назначении Шкарлета С. М. Министром образования и науки Украины".

В конституционном представлении утверждается, что указанное постановление было принято с нарушением Конституции Украины в связи с неперсонального голосованием его отдельными народными депутатами.

Ранее коллегия в составе трех судей Конституционного Суда отказала в открытии производства по этому делу.

Дополнение

Верховная Рада Украины 17 декабря 2020 года приняла постановление о назначении Сергея Шкарлета министром образования и науки Украины.

С июня 2020 года Шкарлет временно исполнял обязанности министра образования и науки Украины. До 2020 года занимал должность ректора Черниговского национального технологического университета.

Добавим, что ряд известных ученых подписались под открытым обращением к председателю ВР и нардепам с просьбой не назначать и.о. министра образования Сергея Шкарлета на должность министра. Среди прочего, сообщается, что в июне 2020 года были обнародованы материалы, подтверждающие наличие плагиата в научном наследии Шкарлета.

Также образовательные общественные организации написали открытое обращение к Президенту, председателю Верховной Рады Украины, Премьер-министру и народным депутатам относительно возможного назначения Сергея Шкарлета министром образования и науки.

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