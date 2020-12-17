Рада призначила Шкарлета міністром освіти
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Верховна Рада України у четвер, 17 грудня, ухвалила постанову про призначення Сергія Шкарлета міністром освіти і науки України. Відповідне рішення підтримали 226 народних депутатів України. До цього Шкарлет був т.в.о. міністра, передає кореспондент УНН.
“Кандидат має значний професійний досвід та знає сферу освіти зсередини, адже тривалий час працював в закладах вищої освіти на різних ланках, в тому числі був ректором ВНЗ”, - сказав під час представлення кандидата Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
Під час свого виступу сам Шкарлет заявив, що в ухваленому нещодавно проекті Державного бюджету на 2021 рік закладено найбільший бюджет на сферу освіти з 2012 року.
“Зарплати вчителів на сьогодні мають зростання майже на 9%, а з 1 січня зростуть на 20%, а з 1 січня зростуть ще на 8%. І в цілому зростання буде відбуватись на 30%”, - сказав він.
Додамо, раніше уряд зупинив на рік дію своєї ж постанови про підняття зарплат освітянам.
Так, з червня 2020 року Шкарлет тимчасово виконував обов’язки міністра освіти і науки України. До 2020 року займав посаду ректора Чернігівського національного технологічного університету.
Нагадаємо, що низка відомих науковців підписалися під відкритим зверненням до голови ВР та нардепів із проханням не призначати чинного в.о. міністра освіти Сергія Шкарлета на посаду міністра. Серед іншого, повідомляється, що у червні 2020 року були оприлюднені матеріали, що засвідчують наявність плагіату у науковому доробку Шкарлета.
Також освітні громадські організації написали відкрите звернення до Президента, голови Верховної Ради України, прем’єр-міністра й народних депутатів щодо можливого призначення Сергія Шкарлета міністром освіти і науки.
Варто зазначити, що комітет з питань освіти Верховної Ради на своєму засіданні напередодні не знайшов голосів на підтримку кандидатури Сергія Шкарлета на посаду міністра освіти.
Як повідомляв УНН, на початку тижня народний депутат Ярослав Железняк заявив, що у парламенті розглядають кадрові зміни в п’яти міністерствах: енергетики, освіти, екології, аграрної політики та у справах ветеранів.