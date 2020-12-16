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Профільний комітет ВР не підтримав кандидатуру Шкарлета на посаду міністра освіти

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 грудня. УНН. Комітет з питань освіти Верховної Ради на своєму засіданні не знайшов голосів на підтримку кандидатури Сергія Шкарлета на посаду міністра освіти, повідомляє УНН з посиланням на одного з членів фракції “Слуга народу”.

Профільний комітет ВР не підтримав кандидатуру Шкарлета на посаду міністра освіти

“Комітет знову не знайшов голосів на підтримку Шкарлета. Рішення комітету: на розсуд депутатів в залі ВР”, — повідомив співрозмовник.

Нагадаємо, кандидатура Шкарлета вже не вперше розглядається на Комітеті. В червні 2020 року кандидатуру вже розглядали і тоді вона теж не знайшла підтримки. З червня Шкарлет керує МОН у статусі в.о.міністра.

Нагадаємо, що низка відомих науковців підписалися під відкритим зверненням до голови ВР та нардепів із проханням не призначати чинного в.о. міністра освіти Сергія Шкарлета на посаду міністра. Серед іншого, повідомляється, що у червні 2020 року були оприлюднені матеріали, що засвідчують наявність плагіату у науковому доробку Шкарлета.

Також освітні громадські організації написали відкрите звернення до Президента, голови Верховної Ради України, прем’єр-міністра й народних депутатів щодо можливого призначення Сергія Шкарлета міністром освіти і науки.

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