Нардеп: Шкарлет провалив підготовку до навчального року

"Завтра у порядок денний буде винесена постанова про призначення Сергія Шкарлета міністром освіти. Я і фракція "Голос", як і українське суспільство, усі хороші освітяни, усі хороші науковці, відстоюю, що ця людина не гідна бути міністром освіти. Останні півроку українська освіта знаходиться під великою загрозою – з червня її очолює людина, яка не захищає освіту, не покращує, а послідовно її знищує. Ця людина – Сергій Шкарлет", - наголосила нардеп.

Піпа зауважила, що багато років триває робота над Новою українською школою, і хоча залишається ще багато невирішених питань, але прогрес є. І Україна переходить від старої "освіти знань" до "освіти вмінь та компетенцій", коли дітей вчать не просто знати, а застосовувати знання на практиці.

"Але Сергій Шкарлет не хоче Нової української школи. Шкарлет говорить, то про освіту з 5-ти років, то про те, що ЗНО не є обов’язковим для вступу в університет. Його задовольняє стара система, коли наукові ступені багато хто купував, а були люди, які продавали. Доведено міжнародними експертами, що в його роботі є плагіат, а він це заперечує. Ця людина на посаді в.о.міністра провалила підготовку до навчального року. Він пообіцяв освітянам підвищення зарплат на 30%, але цього навіть не закладено у бюджет. Це ганьба для країни. І для кожного народного депутата, який підтримає таку кандидатуру", - впевнена Піпа.

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Вона нагадала про протести освітян та відкриті звернення науковців з вимогою не призначати Шкарлета. Нардеп наголосила, що МОН має очолювати людина з бездоганною людською та освітньою репутацією.

Нагадаємо, що низка відомих науковців підписалися під відкритим зверненням до голови ВР та нардепів із проханням не призначати чинного в.о. міністра освіти Сергія Шкарлета на посаду міністра. Серед іншого, повідомляється, що у червні 2020 року були оприлюднені матеріали, що засвідчують наявність плагіату у науковому доробку Шкарлета.

Також освітні громадські організації написали відкрите звернення до Президента, голови Верховної Ради України, прем’єр-міністра й народних депутатів щодо можливого призначення Сергія Шкарлета міністром освіти і науки.