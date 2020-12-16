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Нардеп: Шкарлет провалил подготовку к учебному году

Киев • УНН

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КИЕВ. 16 декабря. УНН. И.о. министра образования Сергей Шкарлет провалил подготовку к текущему учебному году и заинтересован в развитии новой украинской школы. Об этом во время брифинга в ВР заявила нардеп из фракции "Голос", секретарь комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций Наталья Пипа, передает корреспондент УНН.

Нардеп: Шкарлет провалил подготовку к учебному году

"Завтра в повестку дня будет вынесено постановление о назначении Сергея Шкарлета министром образования. Я и фракция "Голос", как и украинское общество, все хорошие педагоги, все хорошие ученые, отстаиваю, что этот человек не достоин быть министром образования. Последние полгода украинское образование находится под большой угрозой - с июня его возглавляет человек, который не защищает образование, не улучшает, а последовательно его уничтожает. Этот человек - Сергей Шкарлет", - отметила нардеп.

Пипа заметила, что много лет идет работа над Новой украинской школой, и хотя остается еще много нерешенных вопросов, но прогресс есть. И Украина переходит от старого "образования знаний" к "образованию умений и компетенций", когда детей учат не просто знать, а применять знания на практике.

"Но Сергей Шкарлет не хочет Новой украинской школы. Шкарлет говорит, то об образовании с 5-ти лет, то о том, что ВНО не является обязательным для поступления в университет. Его удовлетворяет старая система, когда научные степени многие покупали, а были люди, которые продавали. Доказано международными экспертами, в его работе есть плагиат, а он это отрицает. Этот человек в должности и.о. министра провалил подготовку к учебному году. Он пообещал педагогам повышение зарплат на 30%, но этого даже не заложено в бюджет. Это позор для страны. И для каждого народного депутата, который поддержит такую кандидатуру", - уверена Пипа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Известный ученый о назначении Шкарлета: министром образования не может быть плагиатор.

Она напомнила о протестах педагогов и открытые обращения ученых с требованием не назначать Шкарлета. Нардеп отметила, что МОН должен возглавлять человек с безупречной человеческой и образовательной репутацией.

Напомним, что ряд известных ученых подписались под открытым обращением к главе ВР и нардепам с просьбой не назначать действующего и.о. министра образования Сергея Шкарлета на должность министра. Среди прочего, сообщается, что в июне 2020 года были обнародованы материалы, подтверждающие наличие плагиата в научном наследии Шкарлета.

Также образовательные общественные организации написали открытое обращение к Президенту, главе Верховной Рады Украины, премьер-министру и народным депутатам относительно возможного назначения Сергея Шкарлета министром образования и науки.

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