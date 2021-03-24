У КСУ відмовились відкривати справу щодо законності призначення Шкарлета. Але відмова неостаточна
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Колегія суддів Конституційного суду України відмовила у відкритті конституційного провадження у справі щодо законності призначення Сергія Шкарлета міністром освіти і науки. Проте "відмова є неостаточною", повідомила у своєму Telegram-каналі представниця Верховної Ради в КСУ, народна депутатка від фракції “Слуга народу” Ольга Совгиря передає УНН.
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“Колегія суддів КСУ відмовила у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням народних депутатів щодо відповідності Конституції України Постанови Верховної Ради України “Про призначення Шкарлета С.М. Міністром освіти і науки України”, — написала Совгиря.
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Однак, за її словами, відмова є неостаточною і питання щодо відкриття конституційного провадження у цій справі ще розглядатиметься Великою палатою КСУ.
Нагадаємо
На початку березня до Конституційного Суду України надійшло конституційне подання 45 народних депутатів України щодо конституційності постанови Верховної Ради про призначення Сергія Шкарлета міністром освіти і науки України.
Повідомлялося, що автори клопотання просять визнати неконституційною вказану Постанову "у зв’язку з порушенням встановленої Конституцією України процедури її прийняття".
Контекст
Верховна Рада України 17 грудня 2020 року, ухвалила постанову про призначення Сергія Шкарлета міністром освіти і науки України.
З червня 2020 року Шкарлет тимчасово виконував обов’язки міністра освіти і науки України. До 2020 року займав посаду ректора Чернігівського національного технологічного університету.
Додамо, що низка відомих науковців підписалися під відкритим зверненням до голови ВР та нардепів із проханням не призначати чинного в.о. міністра освіти Сергія Шкарлета на посаду міністра. Серед іншого, повідомляється, що у червні 2020 року були оприлюднені матеріали, що засвідчують наявність плагіату у науковому доробку Шкарлета.
Також освітні громадські організації написали відкрите звернення до Президента, голови Верховної Ради України, Прем’єр-міністра й народних депутатів щодо можливого призначення Сергія Шкарлета міністром освіти і науки.