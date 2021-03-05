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До КСУ надійшло подання щодо конституційності постанови про призначення Шкарлета міністром

До КСУ надійшло подання щодо конституційності постанови про призначення Шкарлета міністром

Київ • УНН

 • 15674 перегляди

КИЇВ. 5 березня. УНН. До Конституційного Суду України надійшло конституційне подання 45 народних депутатів України щодо конституційності постанови Верховної Ради про призначення Сергія Шкарлета міністром освіти і науки України. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу КСУ.

Цитата:

"До Конституційного Суду України 5 березня 2021 року надійшло конституційне подання 45 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Постанови Верховної Ради України "Про призначення Шкарлета С.М. Міністром освіти і науки України" від 17 грудня 2020 року № 1119-ІХ", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що автори клопотання просять визнати неконституційною вказану Постанову "у зв’язку з порушенням встановленої Конституцією України процедури її прийняття".

Доповнення

Верховна Рада України 17 грудня 2020 року, ухвалила постанову про призначення Сергія Шкарлета міністром освіти і науки України.

З червня 2020 року Шкарлет тимчасово виконував обов’язки міністра освіти і науки України. До 2020 року займав посаду ректора Чернігівського національного технологічного університету.

Нагадаємо, що низка відомих науковців підписалися під відкритим зверненням до голови ВР та нардепів із проханням не призначати чинного в.о. міністра освіти Сергія Шкарлета на посаду міністра. Серед іншого, повідомляється, що у червні 2020 року були оприлюднені матеріали, що засвідчують наявність плагіату у науковому доробку Шкарлета.

Також освітні громадські організації написали відкрите звернення до Президента, голови Верховної Ради України, Прем’єр-міністра й народних депутатів щодо можливого призначення Сергія Шкарлета міністром освіти і науки.

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